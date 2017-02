Activan red mundial de pesquisas por Internet

Desde países como Brasil, Bruselas, Polonia y España, entre otros, personas simpatizantes con la búsqueda de personas desaparecidas en la localidad se encuentran desde hace un mes circulando en sus redes sociales las pesquisas de 12 mujeres, a quienes sus familiares siguen buscando.El proyecto llamado “Adopta un desaparecido” es una iniciativa del colectivo “Bordeamos por la Paz”, y que tiene la intención de sumar esfuerzos a esta causa, informó Hazel Dávalos, una de las dirigentes del colectivo.Quien decide adoptar hace contacto con los miembros del colectivo, que le asignan un desaparecido. Después hace contacto con las familias y se inmiscuyen en las labores de búsqueda.A través de Internet se han unido personas de prácticamente todo el mundo; apoyan a través de sus redes y difunden las pesquisas, pero también participan personas del interior de la República y de la ciudad.“A nivel local también se suman personas, pero las que están aquí tienen además otra responsabilidad: acompañar a los familiares en las actividades relacionadas con la búsqueda”, explicó Dávalos.El apoyo es para casos como el de Nancy Iveth Navarro Muñoz, quien salió de su casa hacia la zona Centro el 13 de julio de 2011 para buscar trabajo y ya no regresó.Su madre, Lucy Muñoz, explicó que para ellos la actividad no sólo representa una magnífica oportunidad de visibilizar el rostro de su hija y así poder dar con su paradero, sino también un apoyo moral.“A mi hija la adoptaron 4, los primeros fueron unos muchachos que se ponen en el Monumento, también una persona de Guadalajara, una de Brasil y una de Polonia, que dice que va a venir ahora en abril y ya intercambiamos teléfonos para vernos”, declaró la madre de familia.Señala que ante los nulos resultados por parte de las autoridades, para ella es importante que las familias de los desaparecidos permanezcan unidas en la lucha. “Para que las autoridades vean que uno no está sola”, expresó.Dávalos explicó que aunque sólo tienen casos de mujeres desaparecidas, el programa es para cualquier persona independientemente de su género.El programa inició con el año, por lo que contempla que a medida que transcurra el tiempo serán más los desaparecidos que se incluyan y también los interesados en adoptar. Sobre todo porque el problema persiste.“Se acaban de sumar personas de Puerto Rico y de Nueva York se sumó un colectivo, se va extendiendo la red y para nosotros es importante generar ese vínculo, seguir en la exigencia ciudadana hacia las autoridades, visibilizar el problema que existe, aunque nos digan que ya no pasa nada”, expresó.“Creemos que están desviando la mirada, están tratando de hacer creer que Juárez ya está bien, y no está bien mientras no haya justicia; y algo bien importante, las estamos buscando vivas” agregó. (Karen Cano / El Diario)

