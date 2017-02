Definen hoy nuevo secretario de Seguridad

El actual encargado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Sergio Almaraz Ortiz, no permanecerá al frente de esa corporación, confirmaron fuentes al interior del Municipio.El anuncio será hecho este día por el alcalde Armando Cabada Alvídrez y versiones extraoficiales señalan que el nuevo jefe policiaco sería César Omar Muñoz Morales, quien ocupó el cargo durante la pasada administración.Estos cambios ocurren en un momento en que, a casi cinco meses de que inició el gobierno de Cabada Alvídrez, la SSPM no ha contado con un secretario fijo.En un principio, el presidente municipal designó a Jorge González Nicolás como el encargado de Seguridad Pública, lo que desató el repudio de algunos sectores gubernamentales y el de organizaciones de la sociedad civil que reprobaban su gestión como fiscal general durante el periodo del exgobernador César Duarte Jáquez.En su momento, el gobernador Javier Corral Jurado manifestó su rechazo a la decisión del alcalde por considerar que González Nicolás era el brazo derecho de Duarte Jáquez y copartícipe de la presunta corrupción en que el exmandatario está envuelto, lo que lo llevó entrar en un distanciamiento entre el Gobierno del Estado y el Municipio de Juárez.La misma postura de repudio la expresaron entonces, entre otros grupos, la Red Mesa de Mujeres, la Organización Popular Independiente y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).En respuesta, Cabada Alvídrez aseguró que ese nombramiento no respondía más que a los buenos resultados que González Nicolás había ofrecido al frente de la Fiscalía General del Estado, pero, a poco más de dos meses de su designación, éste renunció al cargo el 30 de diciembre.Tras dimitir a la Policía Municipal, su explicación fue que lo hacía no por presiones políticas, sino por convicción propia.Enseguida, Sergio Almaraz Ortiz, antiguo fiscal en la Zona Centro en la pasada administración estatal, pasó a ser el nuevo jefe de la Policía en Ciudad Juárez en el entendido de que, según explicó Cabada Alvídrez en ese momento, González Nicolás estaría al frente de la corporación sólo hasta el último día de 2016.Después de este cambio en el gabinete municipal, señalamientos extraoficiales de que reprobó el examen de confianza que le fue practicado por la Federación entre el 18 y el 19 de enero empañaron su nombramiento.Como en el caso de González Nicolás, esta designación también fue rechazada por el Estado porque fue él quien presuntamente ordenó archivar las denuncias por peculado y enriquecimiento ilícito en contra de Duarte Jáquez y Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda, cuando era el fiscal de la Zona Centro.

