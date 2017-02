Déficit sobrecarga a médicos del IMSS

El déficit de médicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) provoca una sobrecarga de trabajo en esa institución que impacta aún más en la atención a los derechohabientes, coincidieron médicos y usuarios de este sistema de salud.El Seguro Social en Ciudad Juárez sufre la carencia de al menos 17 médicos familiares y 90 de otras ramas de la medicina, señaló Víctor Manuel Rivera Villarreal, secretario local del sindicato nacional que agremia a los trabajadores de la institución.Para Lorenzo Soberanes Maya, miembro del Colegio de Médicos de Ciudad Juárez, el impacto es amplio porque muchos de los casos que deben ser tratados por especialistas tienen que ser enviados a centros hospitalarios en otros estados, como Coahuila por ejemplo.“Yo creo que en la ciudad hay especialistas suficientes para poder atender, pero el Seguro Social no quiere hacer apertura de la bolsa de trabajo y las condiciones son muy complicadas. Llegas a trabajar a un área donde hay demasiado trabajo y el sueldo ya queda de alguna forma rebasado porque no hay suficientes especialistas”, señaló.Por el contrario, uno de los ejemplos que muestran que el déficit ha podido superarse en otras áreas estriba en los médicos nefrólogos, dijo a su vez Alfredo Soto Dávila, presidente del Colegio Chihuahuense de Nefrología.De acuerdo con él, desde hace aproximadamente dos años el Instituto pudo cubrir sus necesidades en este sentido considerando el tamaño de la ciudad y el número de nefrólogos que trabajan para la institución.“Para convencer a los nefrólogos que consiguió traer, el Seguro Social tuvo que tomar algunas estrategias como facilitarles la compra de vehículos en qué moverse, la compra de una casa en dónde vivir. Esto de alguna manera sí les ha dado resultado”, comentó.En la opinión de Juan Carlos, usuario frecuente de los servicios del IMSS, el sistema está colapsado porque hay una sobrepoblación de derechohabientes.“Cuando voy a la consulta médica siempre veo que el médico está saturado de derechohabientes y en otros consultorios veo que regresan a las personas porque no hay médico o bien los pasan con otros”, dijo el hombre, quien trabaja en una organización de la sociedad civil relativa a la salud. (Fernando Aguilar / El Diario)

