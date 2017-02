Acusan sólo de violencia familiar a quien informó de fosas

José Ángel Cuéllar González, el hombre que proporcionó información respecto a una propiedad en la colonia Azteca donde se localizaron tres osamentas, fue vinculado a proceso penal sólo por el delito de violencia familiar.Al dictar el auto de vinculación, un Tribunal consideró que no existían elementos para sujetarlo a proceso por los ilícitos de privación de la libertad y violación como acusó una agente del Ministerio Público (MP) del fuero común.Cuéllar fue vinculado a proceso porque presuntamente el pasado 15 de febrero a las 03:30 horas golpeó a su pareja sentimental en el interior de una casa ubicada en la calle Pípila de la colonia Vicente Guerrero.Al parecer la pareja llegó a su domicilio, ahí Cuéllar y otras personas consumieron debidas alcohólicas y cuando la víctima trató de retirarse del inmueble él la alcanzó en la calle, la metió a la casa y la golpeó.Además la víctima refirió que en dos ocasiones Cuéllar González le disparó, la violó y la privó de su libertad.La víctima pudo salir de la casa y pidió auxilio a los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), quienes ingresaron a la casa de la calle Pípila con autorización de la víctima y en el lugar aseguraron una pistola calibre .40 con silenciador integrado y un cargador con ocho cartuchos útiles; una escuadra Pietro Beretta calibre 9 milímetros con siete cartuchos útiles así como balas de diferentes calibres.Sin embargo, el juez Félix Aurelio Guerra Salazar consideró acreditado sólo el delito de violencia familiar y dijo que no pueden existir al mismo tiempo los ilícitos de privación de la libertad y violación, por lo que respecta a estas conductas dictó auto de libertad.Cuéllar González continúa preso, hasta el día de ayer no se le han formulado cargos en relación a las osamentas halladas en una vivienda de su propiedad.

