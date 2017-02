‘La lucha es hasta la muerte’

Momentos antes de soltarse llorando, Amado Estrada Piñón de 85 años, uno de los exbraceros a quienes el Gobierno federal les debe dinero, exclamó que seguirá luchando por lo que es suyo hasta que muera.“No les estoy pidiendo nada más que lo que es mío, y ahí me mantengo y así me voy a morir”, dijo para después limpiarse el rosto.Él es uno de los 100 exbraceros que cada domingo se apostan en la Plaza del Monumento a Benito Juárez para exigir la devolución del porcentaje de su salario que les fue retenido por los Estados Unidos, cuando trabajaron en ese país durante la Segunda Guerra Mundial, y que fue remitido al Gobierno mexicano.“En los contratos que hicieron nos iban a quitar 50 centavos diarios, a mí me toca el 10 por ciento y apenas me dieron el tres por ciento. Trescientos cincuenta mil pesos, eso me dieron, pero es nada comparado con lo que me deben. Trabajé 12 años, cuando me fui tenía 22, andaba en la pizca de algodón, cebolla, betabel, zanahoria, chile, con aquellos fríos y aires”, recordó Amado.A nivel nacional existen 4 millones y medio de exbraceros que han mantenido la exigencia, pero sólo han sido pagados unos 2 mil. A Amado ya le dieron una parte, sin embargo, se mantiene en la lucha no sólo por lo que aún le deben, sino en solidaridad con quienes murieron sin poder si quiera haber visto un poco del fruto de su trabajo.“A mí se me hacía un polvo, toda la vida trabajé como agricultor y me reía mientras regaba y sembraba. Pero el trabajo es duro, uno no podía detenerse un minuto porque te estaba viendo el patrón y si te veían que no hacías nada te corrían. Al menos a mí me tocó un rozón, pero ya varios se han muerto sin ver ni un cinco”, expresó.Luis Alfonso Herrera Robles, catedrático e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) que se unió a la causa desde hace 10 años, mencionó que un principio era un grupo de 300 exbraceros los que sin falta se reunían en las instalaciones del recinto en mención.No obstante, tras una década de reclamos infructuosos, ya son alrededor de 100, de los cuales, 40 ya murieron y son las viudas las que han seguido con la exigencia.Entre carencias y enfermedades, estos adultos mayores ayer recibieron la visita de un grupo de mujeres profesionistas que les llevaron comida y despensas, como una forma de apoyar la situación en la viven.“Hemos contado con otros grupos de la sociedad civil organizada que vienen y cumplen con el papel que deberían hacer las autoridades, sobre todo porque se trata de población vulnerable. Es triste, ellos tienen problemas de movilidad y aun así vienen cada domingo, y lo más triste es que su situación se agrava con los años, y no hace caso el Gobierno”, manifestó Herrera Robles.Haciendo malabares con muletas, andadores y bastones, los exbraceros y algunas de sus viudas ayer regresaron a casa, contentos y agradecidos por las atenciones de los altruistas que prefirieron mantenerse en el anonimato.