Más gatos que perros sufren abandono y abuso

Aunque no es tan evidente como entre otras mascotas, los gatos son animales que sufren más abandono que los perros, señalaron expertos de la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE), durante el primer “Cat Fest” realizado ayer.Ana Julia Ronquillo Contreras, presidenta de la organización en Juárez, señaló que a pesar de que más personas comienzan a preocuparse por ellos, todavía prevalece en gran medida el maltrato, el abandono y el abuso en contra de los felinos.De acuerdo con Jürgen Ganser Carbajal, director de Ecología, del 10 de octubre a la fecha, el departamento de Bienestar Animal atendió más de 200 denuncias por maltrato tanto de perros como de gatos.“Hay muchos gatos callejeros, pero como ellos son más apartados, más ‘ariscos’, no se nota. La sobrepoblación es muy alta”, expresó.Agregó que el manejo del gato es más difícil que el del perro. “Para atraparlos hay que usar jaulas especiales y no se acercan tan fácilmente como los perros”, dijo Ronquillo Contreras. Esta reflexión surge del primer Cat Fest, un festival organizado ayer por el Municipio en las instalaciones del Parque DIF.El propósito del evento fue contribuir a eliminar los estigmas y mitos sobre los felinos y que impiden que las personas los adopten como mascotas, explicó Liliana Valle, jefa del departamento de Bienestar Animal de la Dirección de Ecología, quien señaló que la tendencia ha mostrado que los hogares juarenses los prefieren cada vez más.Al evento asistieron amantes de los felinos como Mariel García, una capturista de datos de 29 años que tiene tres de estas mascotas en un departamento.Aro de Cebolla, Piña Coco y Soya Valentina, las tres gatas se han convertido en su familia y convivir con ellas la ha hecho darse cuenta de las grandes diferencias que existen entre tener a esta especie y tener a un perro como mascota.“Por ejemplo, un perro se deja acariciar cuando estás triste y el gato no”, dijo Mariel. “Él tiene que querer acercarse a ti para que lo acaricies. Aparte son muy independientes. Mientras les dejes su arenero limpio, comida y agua, te puedes ir y no se quedan como los perros llorando en la ventana”.Ronquillo Contreras explicó que además de los abusos físicos, los gatos sufren algunas negligencias por parte de sus dueños, entre las más comunes mencionó que no los llevan al veterinario, les ofrecen alimentos crudos en vez de comida especial y no los esterilizan, por lo que se reproducen de forma indiscriminada. (Fernando Aguilar / El Diario)

