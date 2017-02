Le ‘pintan’ el muro A TRUMP

Cargando

A manera de protesta, manifestantes y artistas urbanos pintaron en la valla que divide a México de Estados Unidos la leyenda, “Ni delincuentes, ni ilegales, somos trabajadores internacionales. Fuck Donald Trump y su pinche muro”.La pinta fue colocada en lo alto del muro fronterizo en Anapra y la realizó el artista local autodenominado Maclovio Rodolfo Fierro.En el lugar se caracterizó una escena tipo sátira sobre la aprobación de la construcción del muro a los largo de la frontera con ambos países.Se realizó una imitación de Enrique Peña Nieto, presidente de México y de su homólogo Donald Trump, además de migrantes y el Tío Sam, un personaje que representa a Estados Unidos.Lluvia Rocha Pérez, manifestante, expresó que están totalmente en contra de los comentarios xenofóbicos que Trump ha realizado en contra de los migrantes.La concentración de manifestantes se realizó ayer a las 10 de la mañana en el monumento a Benito Juárez, emprendieron la caravana hasta llegar a Anapra.Mientras se realizaba la pinta se observaron elementos norteamericanos que resguardan la frontera, a bordo de unidades oficiales y cuatrimotos.“El evento tiene dos propósitos, la exigencia de presentación con vida de los 43 estudiantes y reparación del daño a sus familias; también para manifestarse contra las políticas racistas de Donald Trump contra los pueblos del mundo, no solamente hacia México”, explicó la manifestante.Destacó que acordaron la frase mencionada porque engloba lo que la mayoría de los migrantes realizan en Estados Unidos, un trabajo honesto para sacar adelante a sus familias.Desde que Trump inició sus actividades de campaña, generó controversia a nivel internacional por la serie de comentarios contra los mexicanos que radican en la Unión Americana y contra pueblos de Medio Oriente.La consigna de la creación de un muro y las deportaciones masivas colocó a las ciudades fronterizas mexicanas en los ojos del mundo.Las acciones de repatriación han generado secuelas en las últimas semanas, tal como ocurrió el pasado 22 de febrero, cuando Guadalupe Olivas fue deportado por la ciudad de Tijuana, mientras cruzaba el puente internacional San Ysidro se lanzó y murió minutos más tarde.“Se les cierra el mundo, ellos con papeles o sin papeles ya tienen una vida allá, no saben qué harán ahora, después de haber dejado todo en ese país”, comentó la manifestante sobre el caso.Dijo que muchas veces las personas que radican en las ciudades fronterizas mexicanas no cuentan con las herramientas necesarias para salir adelante, mucho menos los deportados que desconocen la localidad por donde fueron deportados.

