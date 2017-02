‘Detrás del muro, xenofobia y racismo’

Ahora que parece comenzar a materializarse, el muro fronterizo que prometió el presidente Donald Trump produce miedos e incertidumbre y hace evidente la división social que existe en Estados Unidos, de acuerdo con la percepción de organizaciones de la sociedad civil y expertos en el tema.Y el hecho de que Trump ordenara apresurar la construcción “para los juarenses no va a cambiar absolutamente nada, pues ya se convive con una barrera (tecnológica) hace muchos años”, dijo el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez.Lizeth Martínez Torres, subdirectora de la asociación Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), consideró que detrás de lo que implica una barrera física, lo que preocupa son la “tremenda xenofobia” y el racismo que repuntaron tras la victoria del republicano.“El muro siempre ha existido en Juárez y es casi imposible que alguien pueda pasar por ahí. Los agentes de Migración siempre están vigilando. Este presidente (Trump) tiene un país dividido para él solo. Lo más peligroso es que es un país históricamente muy racista y la entrada al poder de este hombre lo fortifica”, dijo.Para Catalina Castillo Castañeda, directora de la Organización Popular Independiente (OPI), el meollo de esta coyuntura es el terror que infunde el muro a las madres que en un momento determinado puedan ser deportadas sin que sus hijos nacidos en Estados Unidos tengan la oportunidad de crecer junto a ellas.“Creo que el muro no solamente simboliza una pared, sino que simboliza mucho más allá. Hace falta un pacto político con Estados Unidos, porque si no nos espera un gran caos en el país.“Simboliza también una ruptura de relaciones transfronterizas. Creo que sí va a ser de un impacto mediático muy fuerte para la ciudad”, indicó.A su vez, Jesús Peña Muñoz, experto del Colegio de la Frontera Norte (Colef), consideró que la pared que erigirá el Gobierno estadounidense remite al hecho de que, como lo demuestra la historia de la humanidad, los muros los construyen los países más para declarar posturas ideológicas que para frenar flujos.Desde el punto de vista de Rodolfo Rubio Salas, académico que estudia los procesos migratorios, la historia de este tipo de flujos indica que los muros no pueden detenerlos porque siempre van encontrando nuevos mecanismos y rutas para ese propósito.El viernes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que planea empezar a adjudicar contratos para la construcción del muro a mediados de abril.“Ellos están en su derecho de gastar los millones que quieran gastar en este tipo de tontería; es una decisión unilateral de un gobierno”, dijo al respecto el alcalde Cabada.Sin embargo, algunos expertos aseguran que la barrera de concreto es innecesaria, especialmente en zonas fronterizas donde la tecnología actúa como un efectivo bloqueo inteligente.Silvestre Reyes, exjefe de la Patrulla Fronteriza en El Paso, dijo que esa corporación tiene vigilancia con cámaras, drones, helicópteros y sensores terrestres.El funcionario consideró ridículo invertir dinero en la construcción de un muro donde la vigilancia funciona al 100 por ciento.El alcalde Cabada expresó ayer que ya “nosotros vivimos y convivimos con un muro que realmente es eficiente, en el sentido que él (Trump) le quiere dar, de seguridad”.Agregó que para evitar el tráfico de seres humanos y de drogas, la barrera (tecnológica) que ya se tiene es suficiente, indicó al referirse a las declaraciones de Reyes.“Entonces para nosotros no va a cambiar absolutamente nada”, añadió. Esto porque el bloqueo está allí desde hace muchos años.

