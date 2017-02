Padece IMSS déficit crónico de médicos

Aun con las contrataciones de los últimos meses, los hospitales y clínicas del Seguro Social en la ciudad enfrentan un déficit de más de 100 médicos de diferentes especialidades, lo que pone en aprietos la cobertura de salud que demandan miles de trabajadores.Víctor Manuel Rivera Villarreal, secretario local del sindicato nacional que agremia a los trabajadores de esa institución, informó que faltan 17 médicos familiares y 90 de otras especialidades de la medicina.Esta carencia impacta en el servicio que demanda la derechohabiencia del Instituto que rebasa aquí las 900 mil personas, un número del que más de 750 mil son usuarios activos, revelan datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).El año pasado fueron contratados más de 90 profesionistas de la salud, pero con las jubilaciones, así como algunos cambios de residencia solicitados por los galenos, el problema resurgió.La situación no se ha podido contrarrestar debido a que también la violencia frena a los egresados de las residencias a querer trabajar aquí.El problema se agudiza por la apertura de un nuevo hospital que operará próximamente al suroriente de la ciudad, el cual aún carece de una plantilla médica.Para abatir esta carencia que históricamente se arrastra aquí y en el resto del estado, a partir de mañana el IMSS reclutará a especialistas en la Ciudad de México, ofreciéndoles un sueldo 46 por ciento más alto si aceptan trabajar en esta frontera y 10 por ciento si acceden a tener su base en cualquier otra ciudad de Chihuahua, se informó.De acuerdo con un comunicado de prensa, el Seguro Social espera poder atraer al menos a 67 especialistas para Juárez.El organismo también prevé contratar 45 para Chihuahua, 15 para Cuauhtémoc, 27 para Parral, 30 para Delicias y 15 para Nuevo Casas Grandes.“Año con año se jubilan médicos y a nivel nacional no egresa la cantidad necesaria en las diferentes especialidades”, afirmó el secretario. “Y no nada más se jubilan en Chihuahua, sino en todo el país. Es por eso que se tiene que ir a México a tratar de convencerlos de que Ciudad Juárez es una buena opción para ejercer la medicina”.Un médico de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 3, que prefirió omitir su nombre por no tener autorización para hablar por el organismo, consideró que el déficit se debe a que, además de que hay pocas unidades, los salarios son más redituables en el sector privado, donde incluso la carga de trabajo es significativamente menor.Desde la perspectiva del especialista de la UMF 34, la saturación de las unidades origina que los médicos familiares tengan registrados en sus consultorios a más de 2 mil pacientes cada uno, lo que implica que deben atender alrededor de 24 cada día.“A pesar de esto, en el IMSS sí hay oportunidad de crecer”, dijo. “Hay especialidades, jefaturas, direcciones, diplomados, actualizaciones y buenas prestaciones como caja de ahorro, préstamos hipotecarios, carro, aguinaldo y vacaciones”.En el plano estatal, las contrataciones que están en puerta se dirigen a los egresados de anestesiología, angiología, audiología, cardiología, cirugía general, cirugía pediátrica, dermatología, endocrinología, geriatría, ginecología y obstetricia, hematología, infectología y medicina física y de rehabilitación.También se enfocan en los que realizaron residencias de medicina interna, nefrología, neonatología, neurología, oftalmología, oncología, ortopedia, otorrinolaringología, pediatría médica, psiquiatría, reumatología, radiología, urgencias, urología y otras ramas, dio a conocer el Seguro Social.De las anteriores, urología, proctología, oftalmología, nefrología y las subespecialidades del tercer nivel de atención son las que más hacen falta, dice el médico de la UMF 34.Para convencer a quienes van a ocupar las plazas aquí disponibles, entre las cuales se incluyen las de la nueva unidad que se localizará en el suroriente de la ciudad, los representantes sindicales ofrecen otros incentivos además de las prestaciones económicas.“Está el intercambio cultural médico por la frontera Juárez-El Paso, la tecnología más avanzada; también, que hay bastantes hospitales particulares donde pueden ejercer en lo privado. Aparte, el IMSS da un campo de acción para que ellos puedan desarrollar lo que han aprendido durante su especialidad”, dijo Rivera Villarreal. (Fernando Aguilar / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.