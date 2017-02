Van 250 mdp más al Centro histórico

El Municipio se encuentra actualizando un proyecto del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) para rescatar el Centro Histórico, el cual costaría 250 millones de pesos e incluye cableado subterráneo, dijo el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez.Inclusive se pretende crear un patronato que le dé seguimiento a todo este plan, pues la intención es hacer algo “serio y realista” porque ya basta de “cuentos y proyectos” que solo han afectado al erario, agregó.El alcalde encabezó ayer el foro “Comentemos el Centro”, un segundo taller que se realizó en ese Instituto donde se reunieron urbanistas, empresarios, académicos, funcionarios y artistas que trabajan en ese sector.“Queremos hacer algo muy serio, algo real, no queremos ya más cuentos, no queremos ya más proyectos que lo único que han hecho es cortarle al erario”, expresó.Dijo que en todos esos proyectos, en todas esas “buenas intenciones”, se han gastado aproximadamente 600 millones de pesos (más de 630 mdp de acuerdo con datos periodísticos).“Pero hoy por hoy, con 600 millones de pesos les aseguro que tendríamos un Centro de los mejores del país”, agregó.Actualmente se trabaja con el Gobierno federal para conseguir recursos para “un proyecto que ya está listo, un proyecto ejecutivo”, informó.Se pretende que todo el cableado eléctrico sea subterráneo, lo que “sería un gran avance” porque “quitaríamos toda la contaminación que hoy tenemos en el Centro”, expresó.Dijo que el proyecto sería en dos etapas y tendría un costo de aproximadamente 250 millones de pesos.“La primera etapa es la más cara, de 140 millones, pero estamos viendo la manera de que meta dinero el Gobierno federal, también la Comisión Federal de Electricidad que ya se ofreció, el Gobierno del Estado y nosotros”, agregó.El alcalde se dirigió a los participantes en la reunión y les dijo lo siguiente:“¿Qué queremos hacer? Involucrarnos con ustedes, queremos no imponer absolutamente nada, queremos escucharlos, saber de las necesidades y, a partir de allí, poder mejorar y afinar un proyecto que ya existe en el IMIP y que lo queremos acondicionar a una realidad”.Se pretende que el Centro sea muy atractivo, que los juarenses puedan sentirse orgullosos de él como sucede en otras ciudades, donde se considera que el punto de visita obligado es precisamente su Centro, cosa que aquí no acontece, informó.“Por eso es muy importante que avancen rápido en las mesas en las que están trabajando, que avancen rápido en el IMIP junto con el Gobierno Municipal para poder sacar un proyecto real”, expresó.Dijo que se contempla crear un patronato que dé seguimiento al proyecto, que esté pendiente de que las metas se vayan cumpliendo, de que los ejecutores sean eficientes, que se cumplan los tiempos y el compromiso de cada parte, incluyendo las aportaciones y el uso de los recursos.En fin, que se dé seguimiento a todo para que el proyecto sea viable y real, agregó.“Los estamos escuchando porque queremos hacer las cosas bien, porque no queremos inventar cosas que no sean viables”, expresó.Roberto Mora Palacios, director general del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), dijo que se convocó a esa reunión para platicar con los diferentes actores que intervienen en la zona del Centro.La intención es retomar el proyecto para hacer el rescate del Centro Histórico, pero con la participación de comerciantes, vendedores, artistas que trabajan allí, padres de familia que tienen que ver con la zona y funcionarios del Municipio de dependencias ligadas a esto, agregó.La reunión de trabajo duró unas dos horas y los participantes estuvieron agrupados en cuatro mesas: Sector Cultural, Sector Empresarial, Sector Institucional y Sector Académico.“Estamos buscando cuáles son las mejores opciones para ese sector y, con base en los resultados de estos talleres, tomar decisiones finales”, expresó.La zona de estudio comprende hasta el río Bravo como límite norte, hacia el oeste un poco antes de la calle Oro, hacia el sur pasando la avenida Insurgentes y hacia el este casi a la Constitución, informó.“Hay cosas que no requieren gran inversión, simplemente es cuestión de banquetas, limpieza, orden, seguridad, de una serie de acciones para empezar a rescatarlo de una manera completa”, expresó.

