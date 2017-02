Uno de cada cuatro desempleados en el estado de Chihuahua cuenta con estudios universitarios, revelan datos oficiales.El número de profesionistas chihuahuenses económicamente activos que no encontraron un empleo en los últimos meses del año pasado llegó a 9 mil 089 del total de 39 mil 518 personas desocupadas, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).Este sector no sólo aumentó el índice al 23 por ciento de los desempleados en general, también se convirtió en el que enfrenta mayor dificultad para encontrar trabajo en la entidad.La situación la conoce bien Iván Graciano, un egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) de la carrera de Periodismo, que hoy está a la espera de una oportunidad para desempeñarse en algún puesto laboral.La urgencia de contar con ingresos y sentirse económicamente activo lo ha llevado a pensar en trabajar en cualquier otra cosa para ayudar con los gastos corrientes de su familia, como lo hacía cuando tenía empleo –uno relacionado con su profesión y otro extra–, dice.Los analistas demográficos y económicos coinciden en que la cantidad de desempleados universitarios se debe a la falta de opciones, la sobrecalificación, las deficiencias en los aprendizajes y, sobre todo, al número de estudiantes egresados en los últimos años.Tan sólo en el ciclo 2015-2016 hubo 21 mil 870 egresados –con y sin título– en la entidad federativa (3 mil 127 de universidades privadas y 16 mil 773 de públicas), de acuerdo con Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECh).Sin embargo, la base de datos registró un aumento de 36.86 por ciento con respecto al período 2008-2009, cuando en todo Chihuahua hubo 13 mil 807 egresados.Érika Donjuán Callejo, especialista en economía y demografía, dice que el fenómeno de desempleo en ese sector de la población coincide con la sobreoferta de profesionistas y al poco entendimiento con las necesidades del entorno laboral.“Mientras que se estimula que los jóvenes entren a una carrera, el problema persiste porque egresan muchos estudiantes y no crecen esas empresas a las que pretendes poblar de gente universitaria”, comenta la también directora de la Agencia de Estadística de Mercados.El catedrático universitario y economista Miguel Ángel Calderón Rodríguez asegura que la idea es generar estudiantes que se vayan adaptando al desarrollo tecnológico de las empresas, pero no se están desarrollando al mismo tiempo porque no hay una vinculación entre empresa y universidad.El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Juárez, Jesús Andrade Sánchez Mejorada, dice que las universidades deben revisar que los egresados sean de carreras que estén requiriendo las fuentes de trabajo.Afirma que en algunas ocasiones los profesionistas no son ocupados porque están sobrecalificados o migran a otras regiones porque aquí no encuentran un lugar dónde aplicar sus conocimientos.Aunado a esto, Calderón Rodríguez señala que la imposición de profesores que no tienen experiencia de campo son factores que han implicado un retroceso en el aprendizaje y la preparación para la vida profesional de los universitarios.El secretario académico de la UACJ, Manuel Loera de la Rosa, asegura que existen planes de estudios que tratan de integrar el aprendizaje práctico a las carreras, sin embargo, reconoció que hay un déficit en los conocimientos que está requiriendo el empleador.“Hay que introducir una reforma curricular –de ingenierías–para que los estudiantes tengan una formación en el aula que corresponda a la demanda que tiene la industria, como la obligatoriedad del inglés”, afirma a raíz del Consejo Regional para el Desarrollo de la Educación y la Sustentabilidad (Conredes), donde directivos empresariales y otras instituciones confluyeron.Loera de la Rosa comenta que algunos profesionistas no tienen problemas con el mercado local, pero otros resuelven el problema de desempleo naturalmente en un largo plazo.Donjuán Callejo menciona que el programa de empleo que ahora debe implementar el Gobierno para que los estudiantes tengan trabajo deberá estar orientado a la creación de incentivos para emprendedores y no hacerles creer que estudian para ser empleados. (Abraham Rubio / El Diario)