De riñas, menores pasaron a cometer homicidios

Los delitos de alto impacto en la ciudad como homicidios, violaciones o extorsiones son cometidos con frecuencia por menores de edad, informó Jorge Antonio Gutiérrez Ortiz, juez especialista en justicia para adolescentes.Destacó que los poco más de 150 internos que están recluidos en el Tribunal para Menores, son acusados de asesinato, extorsiones, secuestro y agresión sexual, los presos van desde los 14 hasta los 18 años cumplidos.Ésta información se dio a conocer en el Foro Formando Cimientos para la Niñez Chihuahuense, que fue impulsado por la diputada Maribel Hernández.El juez comentó que respecto a un comparativo de hace dos décadas, los menores cometían lesiones en riñas o consumo en menores cantidades de droga.“Ahora creo que se ha incrementado, los menores ya cometen delitos mucho más graves”, expresó el funcionario en el evento.El foro se realizó ayer en las instalaciones del Museo Interactivo La Rodadora, en donde se efectuaron mesas de trabajo para buscar mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes chihuahuenses.Mencionó que con base en los casos que ha tratado, la mayoría de los casos donde se genera la violencia, se deben al entorno social y familiar en que se desenvuelven los menores de edad.“Lamentablemente muchos de los menores que están recluidos cometen delitos en compañía de un adulto, que casi siempre influyen en esos niños y adolescentes”, dijo Gutiérrez Ortiz.Actualmente el menor de 14 hasta hombres de 18 años que cometa algún delito es sancionado y recibe un castigo conforme a la participación, acto y a su edad.Recordó que antes del 2008 el menor que cometía un delito, recibía una sanción de tipo administrativo y no un proceso penal.“Los delincuentes usan a menores para cometer crímenes, les dicen que van a durar tres meses y ya no es así”, expresó el juez.Destacó que las consecuencias de la racha de violencia de años pasado ya comenzó a generar alto impacto entre la niñez y adolescencia juarense.Además destacó que el hecho de que los infantes pasen mucho tiempo solos en casa, debido a que su padres deben trabajar, ocasiona que se vuelvan vulnerables a hechos delincuenciales.“Muchos de los adolescentes que cometen un delito grave es porque no hay un apoyo de sus padres”, refirió.

