Revelan más irregularidades en edificio de Especialidades

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló varias irregularidades en el proyecto “Inicio de la Construcción del Hospital de Especialidades en Juárez”.Como resultado de la Cuenta Pública 2015, el ente hizo al menos cinco solicitudes para aclarar y comprobar la ejecución de recursos en distintos rubros, que determinaron en total recuperaciones probables por 6 millones 784.1 mil pesos.La muestra auditada correspondió a 202 millones 383.6 mil pesos, que corresponde al total erogado en el año del estudio.El dictamen incluye pagos por obras no ejecutadas, autorización de precios extraordinarios y que la entidad fiscalizada no presentó los informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la aplicación, avance y resultados alcanzados para el seguimiento de los fondos.El desglose del documento muestra que en las revisiones al contrato de obra pública DOP-A052/14 se encontró que la Dirección de Obras Públicas no efectuó las retenciones económicas al contratista por los atrasos de los trabajos, lo que muestra falta de supervisión y control del programa.Por ello se promovió la responsabilidad administrativa sancionatoria ante la Contraloría estatal para que investigue a los servidores públicos involucrados en tal irregularidad.Las solicitudes de aclaración que citan mayores cantidades son una por 4 millones 694 mil 526.78 pesos y 1 millón 690 mil 092.16 pesos.La primera partida se desprende del punto en que el órgano determinó que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas efectuó un pago superior a los 4 millones de pesos para el concepto “Suministro y aplicación de pintura esmalte intumescente con acabado semimate” sin cumplir con las especificaciones estipuladas en el contrato, por lo que se pide al Gobierno del Estado de Chihuahua se justifique dicho gasto.También se requirió la documentación que compruebe o argumente la inversión de 1 millón 690 mil pesos, importe que se desmenuza de la visita de verificación física a la obra donde se hallaron remuneraciones por labores no ejecutadas, entre ellas recubrimiento de columnas interiores, suministro e instalación de cortina enrollable, paneles y ventanas.En otro de los puntos se pide aclaración por 87 mil 271.40 pesos debido a que se autorizaron precios extraordinarios en la subpartida “Puertas y ventanas” de la partida “Edificio de Servicios Generales”, sin considerar los lineamientos inicialmente pactados, además de que no se presentó evidencia del porqué se cambió el proyecto.Otro gasto pendiente es por 77 mil 056.19 pesos debido a que no se descontó el volumen que ocupa el acero de refuerzo en el concreto hidráulico.Con esta suman ya dos auditorías al Hospital de Especialidades y en ambas se detectaron anomalías. En la Cuenta Pública 2014 se determinaron probables recuperaciones por 1 millón 179 mil 302 pesos, además de que se beneficiaron a empresas.

