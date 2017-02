Problema de rutas contaminantes es grave: Municipio

Cuarenta y cinco de las 300 unidades de transporte de personal que acudieron al Arranque de Verificación Masiva durante el pasado jueves reprobaron la revisión, informó la Dirección de Ecología del Municipio.No obstante el titular de la dependencia, Jürgen Ganser Carvajal, dijo que esto no puede considerarse una muestra general de las condiciones del transporte público en la ciudad, pues admitió que en las calles hay muchas unidades que emiten exorbitantes cantidades de contaminación y que “no se necesita ser máquina para poder verlo”.Aunque el problema es bastante grave reconoció también la disposición de los choferes y transportistas para someterse a las verificaciones.Por ello emitió un llamado a los concesionarios que quieran someter a sus cuadrillas al análisis vehicular para obtener el engomado, a comunicarse a las oficinas de la dependencia.En un esfuerzo por hacerle frente a la contaminación producida por unidades de transporte, mismas que cuentan con un gran rezago de modernización, autoridades municipales y estatales realizaron el jueves pasado una Verificación Masiva de Transporte Público por Juárez.Ganser Carvajal dijo que fueron 300 las unidades de las que dan servicio a maquiladoras, y 50 taxis, los que se sometieron a la prueba de verificación en este evento realizado en las instalaciones del Estadio Olímpico Benito Juárez.En el caso de las unidades que no aprobaron la verificación, estas fueron rotuladas con un engomado condicionado, que no les impide seguir laborando pero les obliga a arreglar la situación mecánica de sus vehículos para que se sometan a otra verificación y la aprueben, en un lapso no mayor a tres meses.Informes de las autoridades señalan que en la ciudad existen 8 mil concesiones, 3 mil 500 camiones de transporte de personal, 2 mil colectivos, taxis, además de grúas y pipas de agua.Víctor Estala Banda, titular de Transporte, comentó que todas las unidades están obligadas a tramitar este engomado que tiene un costo de 370 pesos, para después de ello poder solicitar las placas metálicas, pues un gran número de unidades carecen de ellas.En caso de que se no cumplan con el requisito y sean detectados, son enviados al corralón y se les aplica una sanción económica que puede llegar a los 7 mil pesos.

