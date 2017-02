Queman palmas y Biblias para recibir la Cuaresma

Cargando

En un balde de metal, Héctor Gutiérrez quema palma bendita, hojas de viejas Biblias y otros artículos religiosos.Con paciencia esperará que el fuego no deje más que ceniza, la que será utilizada en el templo de San Judas Tadeo el próximo miércoles en la ceremonia católica que marca el inicio de la Cuaresma.Al terminar de realizar la incineración pasará los restos por el tamiz para separar las impurezas y de ahí a un bote. En los próximos días, esta ceniza será bendecida por el sacerdote.“La gente ya sabe, nos deja las Biblias que ya no usa. De todo lo que se quema se obtiene entre uno y dos litros de ceniza”, indicó.Puntualizó que deben de tener una cantidad suficiente porque San Judas es de las parroquias más visitadas en la ciudad.Salvador Magallanes, párroco de la iglesia, afirmó que está por iniciar una temporada para reflexionar sobre los actos, como individuo y como parte de una sociedad.“En los 40 días nos preparamos para vivir la muerte y resurrección de Jesús, la ceniza es para saber que nos debemos a Dios”, expresó el presbítero.Dijo que las misas para la imposición de la ceniza, se realizarán cada media hora, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche.“Nos vamos a turnar, tenemos la capilla y la parroquia y usaremos los dos espacios para colocar la ceniza a todos los feligreses que nos visiten”, expresó.Destacó que es importante reflexionar sobre la actitud de las personas, ser humildes y ayudar al prójimo.“La colocación de la cruz de ceniza en la frente o en la cabeza, invita a las demás personas acudir a la iglesia, esto significa que estamos con Jesús en su camino hacia el Calvario”, explicó el párroco.Expuso que la Cuaresma es un período para que la comunidad católica se prepare a recibir la celebración pascual, es decir, el momento cuando Jesús resucita.“La mejor manera de llevar esta etapa es hacer obras, orar y acercarnos a Dios, sacrificarnos un poco y no hacerlo todo desde la comodidad”, refirió.La actividad inicia el próximo miércoles y concluye el Jueves Santo, es decir el 13 de abril para dar paso a la celebración pascual. (Maricela Morones / El Diario)

