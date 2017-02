Finca albergue esperanza para adultos mayores

Cargando

Sentada a la entrada de la sala junto a sus compañeros del asilo Santa María, a Leticia no parecía interesarle que el párroco Aristeo Baca estaba en la televisión solicitando recursos para el lugar que ha sido su casa desde hace algunos meses y se enfrascó en su historia.“Mi hermana no sabe que estoy aquí, por eso no ha venido a visitarme”, dijo, mientras afuera, cientos de personas participaban en el Asilotón organizado para reunir lo suficiente para los gastos de la estancia, que requiere al mes mínimo 156 mil pesos.“El año pasado recaudamos como 610 mil, a ver si este año alcanzamos los 700 mil pesos, con esto nos ayudaría como medio año para operarlo”, dijo el sacerdote Baca.Al cierre de la edición, aún no se lograba la meta del Asilotón.La mayoría de los internos dicen que fueron llevados por sus seres queridos a quienes ven regularmente, pero las religiosas que los atienden aseguran que es raro cuando reciben visitas por parte de su familia.Leticia sonrió y aseguró que su hijo está en Los Ángeles, y que su hermana antes iba a visitarla al otro asilo donde estaba antes, luego estiró la mano y pidió dinero “para una soda”.La mayoría ya no tiene el control absoluto de sus memorias, como María Dolores Torres, quien titubeó varios minutos para decir su edad, descubrió que tiene más de los que recuerda y se soltó riendo.“Noventa y … en el 25 nací, ¡Oiga sí es cierto, ya no me acordaba! ¡Ni cuenta me di que pasó el tiempo!”, expresó entre risas.Junto a ella se encontraba Marcela Calderón Pinto, quien muy ufana dijo que este año cumplirá un siglo de vida.“Nunca tuve enfermedades, nunca he tomado y toda la vida estuve bien, bendito sea Dios”, dijo, momentos antes de levantarse y caminar unos pasos, para demostrar que a pesar de su edad aún se vale por sí misma.La manutención de cada uno de los 39 adultos mayores que ahí viven cuesta 4 mil pesos al mes según estimaciones del padre Baca; sólo dos aportan una cuota voluntaria.Esa es la razón por la que este año se realizó por tercera vez el “Asilotón”, que consiste en una verbena popular de beneficio.Aristeo Baca recordó que cuando se realizó la primera vez, lo recaudado se utilizó para iniciar la construcción del asilo y el segundo para terminarlo y echarlo a andar.El recinto, ubicado sobre la avenida José Velarde Romero 226, en la colonia 1 de Septiembre, se caracteriza por su pulcritud y calidez, características que los asistentes al “Asilotón” pudieron percibir en los recorridos que se realizaron ayer.Actualmente el lugar puede albergar 120 adultos mayores, y cuenta con al menos 25 lugares para quienes puedan aportar alguna cuota voluntaria; sin embargo, estos casos son los menos.Por eso dijo que aunque ninguno pagara nada, lo ideal es ayudar a la mayor cantidad de personas, por lo que hizo un llamado a quienes conozcan a un adulto en condiciones de abandono, a que lo canalicen al sitio. (Karen Cano / El Diario)