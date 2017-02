Minimizan priistas señalamientos de Valencia contra Duarte

La renuncia que presentó Víctor Valencia de los Santos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y las acusaciones que hizo en contra del exgobernador César Duarte Jáquez las minimizó el Comité Municipal del tricolor, porque consideró que se trata de un asunto personal.Mayra Chávez Jiménez, dirigente local del PRI, consideró que es más sano que una persona que no está plenamente convencida de su militancia en el partido se separe de sus filas, porque en nada beneficia a la unidad y a la organización del partido.“Veo con buenos ojos que si el licenciado Víctor Valencia ya no se sentía cómodo dentro del partido pueda presentar su renuncia, me parece un acto congruente, me parece adecuado y creo que en el tema de la exposición de motivos de su renuncia es un tema personal que ya había manifestado en otras ocasiones y las instituciones no se deben ver comprometidas por situaciones personales”, dijo.Mencionó que algunos otros priistas han entregado en el Comité Municipal su petición de renuncia, sin embargo aseguró que no son instancia para recibir el documento, por lo que las han archivado y la solicitud no procede.Sin embargo, descartó que en el PRI se presente una desbandada de militantes ahora que no ocupan cargos mayoritarios de gobierno en el estado.