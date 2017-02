Reubicación de ministeriales afecta investigaciones: Cabada

“Nosotros hemos dado respuesta deteniendo a sicarios, deteniendo a narcomenudistas, confiscándole su droga, y es la forma en que debemos de trabajar, nosotros hemos dado los resultados, habrá que esperar que otras dependencias hagan lo suyo”, dijo.Agregó que a pesar de que existe coordinación entre las corporaciones policiacas no significa eficiencia.“Lamentablemente, supongo yo que porque se llevaron a una buena cantidad de elementos a la Sierra, pues no están dando los resultados que todo mundo esperaríamos, pero yo no voy a generar controversia en cuanto a esto”, agregó Cabada.“Yo simple y sencillamente quiero decir que estaremos cumpliendo con nuestro compromiso, y los números están ahí más que claros, es cierto hay un alza en cuanto a crímenes, pero también es cierto que la gran mayoría, arriba del 90 por ciento de estos crímenes, tienen que ver con personas que se dedican a la venta de droga”, mencionó.Pese al repunte de la violencia aquí, la Fiscalía General del Estado (FGE) envió la semana pasada a más de la mitad de sus efectivos de esta ciudad a la Sierra de Chihuahua.El fiscal del estado, César Augusto Peniche, informó que más de 100 agentes ministeriales de Juárez y otras zonas del estado fueron reasignados a la zona serrana para combatir la inseguridad.El vocero de la Fiscalía, Carlos Huerta, informó que los ministeriales serán enviados a seis municipios del noroeste y occidente del estado, donde asumirán la vigilancia.De acuerdo con los agentes y personal de la Fiscalía, fueron 124 elementos, de los 238 que hay en la zona Norte, los notificados para realizar esas acciones.Huerta informó que los ministeriales de Juárez serán asignados a Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes para realizar labores preventivas, en lo que los policías municipales de esos lugares reciben capacitación.

