Usan luminarias con tecnología de hace 60 años

Víctor Cruz, ingeniero especialista en iluminación, planteó que incluso la luz disminuyó con el cambio de luminarias que realizó la administración pasada.En su análisis mencionó que las anteriores estructuras tenían la capacidad de transmitir 10 mil lumens (unidad métrica que mide el flujo de la luz), mientras que las que se instalaron en su lugar, sólo transmiten 5 mil.“En el proyecto de luminarias de la administración anterior se colocaron 30 mil unidades, de las cuales solamente 11 mil corresponden a luminarias LED; las demás son tecnologías de los años 50 ó 60, desafortunadamente son deficientes para las necesidades de la ciudad”, expuso el experto.Para contrarrestar ese efecto, dijo, se requirió de mover los focos de manera tal que afectan el área de confort visual; todo ello disminuye la visibilidad de los guiadores y peatones que transitan por la noche.“Encontramos muchas fallas, vemos lámparas apagadas, prendidas en el día, o que parpadean. En la avenida Tecnológico los niveles de luz son de 11 luxes (lumens por metro cuadrado), cuando la norma NOM-013-ENER-2013 –establecida en el Diario Oficial de la Federación– indica que debería de ser de 17 luxes debido al asfalto”, explicó.Apenas la semana pasada se anunció que pese a que aún se está pagando un crédito por la adquisición de las más de 30 mil luminarias a las que Cruz hace referencia, la actual administración alista un nuevo plan de rehabilitación de todo el sistema de alumbrado.Raúl Rodríguez Santillanes, director de Servicios Públicos Municipales, explicó que ahora se planea sustituir las 109 mil lámparas que hay en la ciudad porque el 50 por ciento de la infraestructura del sistema está descompuesta.El funcionario aseguró entonces que diariamente la Dirección de Alumbrado Público recibe un promedio de 200 quejas de lámparas que no sirven, lo que evidencia que el proyecto de rehabilitación del Gobierno anterior, no funcionó.En abril del 2015 fue cuando el Cabildo aprobó el programa de rehabilitación de alumbrado público y para ello se acordó solicitar un crédito de 348 millones de pesos.Ayer, en conferencia de prensa, José Luis Rodríguez dirigente de Ciudadanos Vigilantes y miembro de la FICIAC, señaló que cuentan con pruebas para comprobar que esta inversión tuvo un sobreprecio de 120 millones de pesos.“Estamos en espera de que el actual presidente municipal dé a conocer la denuncia por este fraude. Estamos esperando, pero si no la presenta en lo que resta del mes o incluso para principios de marzo, a más tardar a mediados de marzo nosotros iremos a interponerla”, indicó.Cruz se ha sumado a los esfuerzos que realiza la asociación de Ciudadanos Vigilantes y la Fiscalía Ciudadana Anti Corrupción, contra un supuesto desfalco millonario realizado por la administración pasada. (Karen Cano / El Diario)

