Denunciará PRI a regidora y a Obras Públicas por presuntas irregularidades

La dirigencia local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que la próxima semana presentarán ante el Congreso del Estado una denuncia en contra de la regidora del Ayuntamiento de Juárez, Irma Medrano, así como de la Dirección de Obras Públicas y otras que resulten responsables en presuntas irregularidades en sus funciones públicas.La presidenta del Comité Municipal del PRI, Mayra Chávez Jiménez, dijo en conferencia de prensa que las denuncias son por presuntas violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.Explicó que, en el caso de la regidora Irma Medrano, quien es la coordinadora de la Comisión de Enajenación y Bienes en el Ayuntamiento, no permitió el acceso a una reunión al personal de la Sindicatura Municipal."La regidora no permitió el acercamiento por parte del personal de la Sindicatura para dar fe y seguimiento de las obligaciones que tienen establecidas dentro del propio Código Municipal y reglamentos del Municipio, situación que es bastante grave para nuestra percepción y de los ciudadanos porque se está tratando con opacidad temas de suma importancia como lo son la enajención de terrenos, de bienes inmuebles", mencionó.Detalló que la importancia de esa reunión es porque se verían algunos temas relacionados con terrenos del Municipio en Campos Eliseos, que pretendían vender en precios que están por debajo del mercado a gente allegada a la Administración Municipal que no identificó.En lo que respecta a la denuncia en contra de la Dirección de Obras Públicas y otras direcciones, agregó que es porque tampoco permiten que la propia Sindicatura conozca sobre el propio funcionamiento y algunas adjudicaciones directas que han realizado sin consultar siquiera al Consejo de Obras Públicas."Estás denuncias las presentaremos ante el Congreso del Estado, que es un órgano plural, y son con el ánimo de que se esclarezcan estas situaciones, que pueda haber realmente transparencia en la Administración Municipal", dijo.

