Minimizan acusaciones de Valencia contra Duarte Jáquez

Mayra Chávez Jiménez, dirigente local del PRI, consideró que es más sano que una persona que no está plenamente convencida de su militancia en el partido se separe de sus filas, porque en nada beneficia a la unidad y a la organización del organismo político.“Veo con buenos ojos que si el licenciado Víctor Valencia ya no se sentía cómodo dentro del partido pueda presentar su renuncia, me parece un acto congruente, me parece adecuado y creo que en el tema de la exposición de motivos de su renuncia es un tema personal que ya había manifestado en otras ocasiones y las instituciones no se deben ver comprometidas por situaciones personales”, dijo.Mencionó que a diferencia del caso de Guillermo Dowell Delgado, en el que los priistas decidieron cerrar filas a su favor porque consideran que es víctima de persecución política por parte del Gobierno del Estado al sujetar a su notaría a una “inspección especial”, las acusaciones de Valencia de los Santos en contra del exgobernador César Duarte son estrictamente de carácter personal.Aun cuando el gobernador Javier Corral Jurado anunció que existe una investigación en contra del exgobernador emanado del PRI por la presunta comisión de varios delitos penales, Mayra Chávez dijo que en este caso ha habido muchos comentarios y rumores que hasta la fecha han sido probados.“No nos deslindamos de ningún militante de nuestro partido, nuestro partido seguirá trabajando en favor de nuestros militantes, pero en el caso específico de Guillermo Dowell como presidente del Comité Directivo Estatal sufre una persecución política, no es conflicto entre dos (como el de Valencia con el exgobernador)”, sostuvo.(Gabriela Minjáres)

