Prohíbe UACJ vendimias de estudiantes en sus campus

Sin embargo, hace un par de días comenzó a sufrir el acoso de guardias de seguridad de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), quienes les prohíben la venta de diversos alimentos.“Yo vendo desde hace un mes y me va bien, los compañeros prefieren comprarnos a nosotros”, expresó el estudiante.Ricardo Duarte Jáquez, rector de la UACJ, destacó que las personas van a la institución a estudiar, no a comercializar productos.Desmintió que se hayan realizado decomisos de producto y a quienes se sorprende con la venta de algún alimento, solamente se les llama la atención.“Buscamos evitar estos actos pero se ha hecho sin llamar la atención, porque la práctica no es correcta, no es debida, ellos deben venir a estudiar”, puntualizó.A través de Facebook, los universitarios preguntan por alguien que venda alimentos cerca de su edificio, otros más ofertan sus productos en la red social.Karina Chavira y Paola Mata, afirman que prefieren comprar alimentos a los compañeros que adquirir algún producto en la cafetería oficial.“Los burritos los dan a 15 ó 17 pesos, están fríos y sin sabor; en cambio los que venden nuestros compañeros están ricos y más baratos”, expresaron las estudiantes.Además refirieron que consideran importante apoyar la economía de los demás alumnos.“Esos 20 ó 25 pesos que le pago a mi compañero por un burrito y una soda, le servirán para el camión, gasolina o hasta comprar un cuaderno, yo creo que lo principal es el hecho de solidarizarse”, dijo la estudiante mientras espera a uno de los vendedores.Los mismos alumnos exponen que hay decenas de universitarios que ofrecen burritos, dulces, sodas, jugos, panes y demás artículos, incluso algunos a crédito.“Uno como alumno a veces anda muy gastado y me ha tocado que el vendedor me fía, yo creo que estamos para apoyarnos”, externó Emanuel Sánchez, universitario del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA).Actualmente Porras narró que ha tenido que ser un poco más cuidadoso a la hora de ofertar sus panqueques para evitar que le llamen la atención las autoridades universitarias. (Maricela Morones / El Diario)

