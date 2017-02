Un oficio entre motores y aceite

“A mí ni me gustaba, pensar en tener que andar todo lleno de aceite, pero la necesidad es ca…”, comentó ayer entre risas el hombre de 37 años, ahora dentro de su propio negocio ubicado sobre la calle Colombia, cruce con José Borunda.Hoy se celebra el Día del Mecánico, en honor a aquellos trabajadores que logran mantener en óptimas condiciones los vehículos de la ciudadanía.De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen 454 mil 838 personas mayores de 15 años que trabajan como mecánicos automotrices a nivel nacional.“Empecé como todos, de chalán, sin saber nada; poco a poco me fue enseñando otro mecánico después de que fui y le pedí trabajo”, relató Fernando.A medida que fue adquiriendo conocimientos sobre el funcionamiento de los vehículos, fue sintiéndose más cómodo y feliz con el oficio, el cual ha estado desarrollando desde hace 22 años, ahora desde su propio taller.Mencionó que la mayoría de los mecánicos no estudian en la escuela, sino que se hacen como él, en medio de motores desarmados y herramientas, lo cual lo hace sentir orgulloso.“Aquí con nosotros han venido personas que dicen que vienen de otros talleres más grandes y con mayor prestigio, pero dicen que les gusta nuestro servicio, porque hay que saber trabajar”, comentó.Al ser entrevistado Fernando desconocía sobre la conmemoración, y al cuestionarle la forma en cómo iba a festejar, dijo que “trabajando, además cae en viernes, el día bueno”.El Día del Mecánico se celebra el 24 de febrero en países como México, Argentina, Uruguay, Ecuador y Venezuela desde hace más de 65 años, según datos recabados en Internet.El mismo INEGI indica que el salario promedio mensual de estos trabajadores es de aproximadamente 7 mil 400 pesos, por lo que este sector aporta más de 40 mil 380 millones de pesos anuales a la economía nacional.En el territorio mexicano se estima que existen unos 454 mil profesionales automotrices como Fernando, que se encargan de mantener en buen estado los más de 30 millones de vehículos que circulan en el país. (Karen Cano / El Diario)

