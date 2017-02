Agentes están a la mano: Cabada

Dijo que la Dirección de Asuntos Internos ya tiene una resolución del caso y declaró que el Municipio apoyará a la familia del fallecido con el funeral.“Estamos esperando también el resultado de toxicología que debe dar la Fiscalía sobre las condiciones en que iba el detenido en su momento”, aseguró.Expuso que en este caso hubo un abuso de los agentes de Tránsito y de la Policía Municipal y se tiene que determinar quién lo hizo, y “quién no llevó el protocolo de manera adecuada”.“Algunos oficiales se arrestaron, lo que sí me indican es que los tienen perfectamente ubicados y los tienen a disposición, siguen laborando hasta en tanto resuelva la Fiscalía”, aseguró Cabada.La Comisión Estatal de Derechos Humanos intervino en el caso de Cisneros Martínez. El doctor Márquez de este organismo presenció la revisión del cuerpo realizado por personal de la FGE y la PGR, cuya asistencia estuvo avalada por el coordinador regional de Servicios Periciales, Zona Norte, Everardo Castañón Torres, de acuerdo al reporte.La queja cuenta con el folio JUA CGC 39/2017, expediente que fue turnado a uno de los visitadores, de quien se informó que el 16 de febrero solicitó un informe a la Secretaría de Seguridad Municipal, para conocer los detalles del deceso.Astrid González, coordinadora de la Mesa de Seguridad comentó que no habrá proteccionismo por parte de esta organización en el caso de CisnerosTambién dijo que estarán pendientes de que las autoridades no favorezcan a los culpables, pero que tampoco culpen a personas si no tienen responsabilidad.Enrique Martínez Dávila, parte de esta organización dijo que es un hecho que se está llevando a cabo una investigación en la que están esperando por los resultados para ejecutar alguna responsabilidad en alguien y que el asunto había sido consultado con el fiscal de la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López.Por lo que comentaron tener información de que la indagatoria abarca a todos los posibles responsables, incluyendo el encargado de la estación, del servicio médico, así como a la autoridad que detuvo a Cisneros Martínez.Familiares del escolta muerto en la Estación Universidad de la Policía Municipal, se encuentran temerosos e indignados porque consideran que se está protegiendo a los policías y tránsitos que participaron en el arresto y sometimiento del fallecido, dieron a conocer.Alejandro Cisneros murió el jueves pasado en el área de Barandilla de la estación policiaca ubicada en Eje Vial Juan Gabriel y calle Aserraderos.Aunque de manera inicial se informó que el deceso se debió a un paro cardiaco, el resultado de la necropsia practicada por médicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) establece que el hombre murió a consecuencia de traumatismo craneoencefálico, es decir por golpes.Por esta razón la FGE investiga como homicidio la muerte del automovilista que protagonizó una persecución tras un incidente vial.

