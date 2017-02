Retoma Dowell sus labores como notario público

El titular de la Notaría Pública 12 con sede en Ciudad Juárez dijo que renunció a la licencia que había mantenido para el ejercicio de sus funciones públicas como notario, por lo que hoy regresó a sus actividades en el despacho.A la par, agregó, continuará con sus funciones como dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cargo político en el que seguirá sin recibir sueldo.“Hoy (ayer) presenté mi renuncia a la licencia que tenía como notario, presenté mi regreso a la notaría, pero no mi renuncia al partido, entonces voy a estar como notario y como presidente del partido al mismo tiempo”, mencionó,Explicó que la solicitud de renuncia a la licencia que había presentado para no fungir como notario la entregó ayer por la mañana al titular de la Dirección del Registro Público, Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez, por lo que en la tarde empezó a despachar de nueva cuenta en su oficina ubicada en la avenida 16 de Septiembre y Panamá.Aseguró que hasta el momento la inspección que se abrió en su contra sigue en proceso y desconoce los avances, por lo que se mantendrá en sus funciones como notario.Respecto al cargo partidista, Guillermo Dowell dijo que el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, le pidió el miércoles que permaneciera como presidente del Comité Directivo Estatal hasta que se defina la situación interna del partido.“Entonces voy a estar como notario y como presidente, voy a realizar las dos actividades, no hay ningún impedimento, el licenciado Sergio Granados, cuando fue presidente del partido, era al mismo tiempo notario en Chihuahua, el único impedimento que tengo es no percibir sueldo como presidente del PRI, cosa que no sucede”, afirmó.El martes pasado se inició una “inspección especial” en la notaría de Guillermo Dowell para revisar los tiempos en que ha pedido licencia.Ello, explicó el Gobierno del Estado a través de un comunicado de prensa, por una queja que presentó la ciudadana María Hilda Francisca de la Vega Cobos ante la Secretaría General de Gobierno en la ciudad de Chihuahua. (Gabriela Minjáres)

