Flecha cupido a menos para Boda Colectiva

Hasta ayer por la mañana se habían recibido 953 solicitudes, más las que se captaran durante el día en las cinco oficialías, informó Javier Palacios Reyes, coordinador de oficialías de esa dependencia estatal.Dijo que la cantidad esperada era de 3 mil parejas, de modo que apenas se llegó aproximadamente a una tercera parte.El funcionario atribuyó la baja participación a factores como que se contó con muy poco tiempo de difusión.“También en enero se especuló que no iba a haber Boda Colectiva, este año la ceremonia no fue el 14 de febrero y no hubo los incentivos de otros años”, agregó.El año pasado en la ceremonia se unieron 2 mil 977 parejas, de acuerdo con cifras oficiales. En 2015 fueron 3 mil 850.La Boda Colectiva 2017 se realizará el próximo lunes a las 5 de la tarde y todas las parejas participantes serán casadas por el gobernador Javier Corral Jurado, expresó Palacios Reyes.“Hay personas que tienen más de 30 años de vivir en unión libre y otras que se conocieron hace apenas dos meses”, dio a conocer.Para esto, se citó a todos los participantes a que empiecen a llegar a partir de las 3 de la tarde.Ayer, en las cinco oficialías del Registro Civil se instruyó al personal a no irse a las 3 de la tarde como cualquier otro día.“Se les pidió quedarse a recibir hasta la última pareja que estuviera haciendo fila”, informó el coordinador de oficialías.Palacios Reyes dijo que el Municipio obsequió más de 50 aparatos electrodomésticos para rifarlos entre las parejas participantes, desde refrigeradores hasta planchas, los cuales se sumarán a los que aportará Gobierno del Estado.“Estas parejas, que serán aproximadamente mil, se unirán en matrimonio porque realmente les interesa hacerlo”, expresó.Recién casadosDurante esta semana 70 parejas que trabajan en las empresas maquiladoras KeytronicEMS y Eticon contrajeron nupcias en la Oficialía Número 5 del Registro Civil, ubicada en las oficinas del Estado en el Eje Vial Juan Gabriel y calle Aserraderos.A través de un comunicado, esa instancia de gobierno informó que la unión legal de esas personas fue posible aprovechando las facilidades que se ofrecen en el programa de Matrimonios Colectivos 2017, cuya principal ceremonia se realizará el próximo 27 de febrero.Los recién casados decidieron hacerlo antes de esta fecha debido a que por motivos laborales no pueden acudir a la hora en que se efectuará el evento masivo.Héctor Vázquez, gerente de recursos humanos de KeytronicEMS, quien acompañó a las 41 parejas a la ceremonia de boda que se efectuó ayer, agradeció a las autoridades las facilidades para que los empleados pudieran realizar el trámite.“Nos permitieron ser testigo y que la empresa les acompañe en este proceso tan significativo de sus vida”, afirmó.Expuso que esta maquiladora se estableció aquí desde 1993 con siete plantas y brinda empleo a 4 mil personas, que se dedican a la elaboración diversos productos tanto de moldeo de plástico, componentes electrónicos y procesos de metales.Rafael Palacios Reyes, coordinador de Oficialías de Registro Civil, dijo que se ha apoyado a las maquiladoras porque la operación de trabajo no les permite estar en la ceremonia de Matrimonios Colectivos 2017.Indicó que el pasado 18 de febrero se hizo una ceremonia similar en el parque Las Anitas para casar a 29 parejas de la empresa Eticon. (Horacio Carrasco / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.