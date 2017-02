El faltante de casi 150 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 2015, es un monto que simplemente no se ejerció, aseguró el exdirector administrativo de la Fiscalía General del Estado y exsecretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Armando García Romero.

“Ni lo robamos, ni lo desviamos, el dinero está ahí”, señaló.La Auditoría Superior de la Federación reportó desvíos de recursos en materia de seguridad para el estado de Chihuahua por 149.8 millones de pesos, los cuales no se aplicaron en los programas establecidos durante la pasada administración. El presunto daño al erario se hizo a través de la Fiscalía y Hacienda estatal, arrojó el reporte.“Decir que se desviaron recursos millonarios de seguridad correspondería a que se llevaron el dinero, a que hay la comisión de un delito, y no es así”, dijo García Romero.García Romero, quien se desempeñó como secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de enero 2014 a octubre del 2016, dijo que a él le tocó atender la cuenta pública del 2012 y 2013 y tenía las mismas observaciones.Según la revisión de la instancia federal solamente el 33 por ciento de los recursos del fondo de seguridad fueron aplicados, mientras que el resto no se aplicó; este caso ya es investigado por la Secretaría de la Función Pública del Estado.Al respecto exfuncionarios que pidieron mantener el anonimato, comentaron que esto se trata de un procedimiento que no está concluido, ya que se tienen que analizar el ejercicio de los recursos en el año siguiente, y que en caso de que no se hayan aplicado deben estar entre los recursos etiquetados que se tendrían que regresar a la Federación.Indicaron que será cuestión de esperar que el procedimiento siga su curso, pero sería la Fiscalía General del Estado (FGE) la que explique si el recurso se aplicó de otra forma.García Romero dijo que por parte de la Fiscalía los funcionarios no tienen la responsabilidad del ejercicio del recurso y es la Secretaría de Hacienda quien maneja todas las finanzas, entonces no se puede iniciar un procedimiento de licitación o una contratación sino inicia por parte de Hacienda.“La responsabilidad al final del no ejercicio de los recursos no recaen en las dependencias, en este caso de la Fiscalía o cualquier otra dependencia, sino en la Secretaría de Hacienda que es quien tiene la chequera, las cuentas bancarias en donde la federación deposita los recursos”, expresó.Mencionó que de no emplearse los recursos, la Auditoria Superior de la Federación lo que hace es pedir que se reintegre ese recurso a la federación más los intereses que se generaron en la cuenta bancaria, y ahí si se perdería para el gobierno del Estado.Agregó que los recursos que son enviados por la Federación ya vienen etiquetados, por lo que no puede tratarse de que no se aplicaron a los programas establecidos por que simplemente no se han gastado.“Entiendo el ambiente político, pero precisamente por eso estamos aquí; el tema de seguridad es muy importante y no debe politizarse y dejar en claro que no hubo un desvío de recursos”, expresó. (S. Castro / O. Chávez/ El Diario)