Relató que al llegar la noche los vecinos prefieren no salir; los asaltos y riñas son cosa de todos los días en el sector.“No sé qué fue lo que pasó pero Kevin es un niño que no se mete con nadie, yo lo conozco desde que tenía como dos años y se me hace increíble que lo hayan balaceado”, expresó la mujer.Con base en lo que relataron algunos familiares que se acercaron al lugar de los hechos, la madre del menor y dos hijas se encontraban en su vehículo cuando dos hombres se acercaron para buscar presuntamente al padrastro de Kevin.“Dijeron, aquí no está y se metieron a la casa y en eso escuchamos los disparos”, comentaron.El hecho ocurrió en una pequeña vivienda ubicada en la calle Carlos Ramiro Baca casi cruce con Puerto Anzio de la colonia Carlos Chavira.Narraron que ambos sujetos salieron corriendo y posteriormente abordaron un automóvil en color verde.“Nos metimos corriendo para ver qué había pasado y vimos a Kevin todo lleno de sangre, no sé quién llamó a la ambulancia y se lo llevaron, estamos muy asustados”, explicaron familiares.Hasta ayer por la tarde personas allegadas a la familia del infante, informaron que el menor se encuentra grave en un hospital público.“Ellos estaban acostados viendo la tele y dicen que lo confundieron con el papá, sinceramente no sé cómo no se dieron cuenta que era un niño”, expresaron.Rápidamente llegaron hasta el lugar del ataque elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes trasladaron a la dependencia al padrastro de Kevin para que rindiera su declaración, quien horas más tarde salió del lugar.También los vecinos se acercaron a la vivienda, atónitos ante tal hecho, describieron a la familia como personas dedicadas a trabajar.“Dicen que ya habían vendido esta casa, que ya se iban de aquí. Mucha gente se quiere ir de la colonia por lo mismo, aquí hay mucha violencia y pocas patrullas”, dijo una de las vecinas.Aunque la vivienda en donde ocurrió el hecho está muy cerca de la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, los vecinos alegan falta de vigilancia.

