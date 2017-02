Renuncia al PRI Valencia de los Santos

Entre acusaciones de corrupción, traición, deslealtad e impunidad, así como tolerancia y complicidad con el exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, Víctor Leopoldo Valencia de los Santos renunció a su militancia de más de 40 años en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Aunque declinó identificar a las personas o instituciones que supuestamente son cómplices o dan protección al exgobernador para que no sea procesado por delitos como el enriquecimiento ilícito y lo expulsen del partido, aseguró que existen suficientes elementos para que las autoridades competentes actúen.Sin embargo, en conferencia de prensa en la que anunció su renuncia al tricolor, afirmó que al menos en el partido no lo han hecho o no lo quieren hacer, porque “algo debe de haber sin duda alguna” detrás de la inacción para procesar a César Duarte y “es muy obvio” hasta donde pudieran llegar las complicidades.“Hay muchas hipótesis al respecto, muchas especulaciones, algo debe de haber sin duda alguna, pero ahora sí le toca a la parte correspondiente decir, explicar, negar, aceptar o acreditar o no lo que se dice, porque esto se dice en todo el país, no solo entre los chihuahuenses o en la clase política”, dijo.El dirigente estatal del PRI, Guillermo Dowell Delgado, lamentó la renuncia de Víctor Valencia a las filas del partido por su larga trayectoria política, pero consideró que este tipo de situaciones son normales cuando el partido no se encuentra en el gobierno.“Lamento su renuncia, alguien que ha tenido tantos espacios, tantos puestos dados por el partido, pero lo entendemos y le deseamos el mayor de los éxitos”, acotó porque aseguró que desconocía la renuncia y las causas de ésta.Sobre las acusaciones de Valencia al exgobernador César Duarte, el dirigente priista consideró que son señalamientos muy serios y que si inició un proceso interno en el partido habría que darle seguimiento.Valencia de los Santos sostuvo públicamente, como lo hizo en el documento de renuncia que entregó a la dirigencia nacional y a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, que tomó la decisión de manera voluntaria de suspender sus derechos y obligaciones partidistas porque le avergüenza ser identificado como compañero de partido de Duarte Jáquez.“La desfachatez impresentable de un delincuente confeso, a quien siempre lo ha caracterizado su voracidad patológica y por si fuera poco, presume con bombo y platillo ante propios y extraños sus ‘excelentes’ y ‘poderosas’ relaciones con quienes hipotéticamente podrían hacer justicia en un momento dado y llevarlo a los tribunales, pues parece ser en los hechos que en eso sí Duarte, habla con la verdad”, mencionó.Además, en el documento al que le dio lectura y repartió copias para exhibir los sellos y firmas de recibido, el expriista cuestiona la “complacencia” o “permisividad” de un sistema de justicia prácticamente inoperante o ineficiente ante gobernantes deshonestos que han utilizado el dinero público, así como la “sospechosa dilación” ante el proceso de expulsión de César Duarte.Aseguró que, en lo particular, promovió con anticipación un proceso interno en contra del exgobernador de Chihuahua, con lo que sostiene su reclamo a la dirigencia nacional priista, a la que le reclamó la impunidad ante las denuncias y le pidió reflexionar ante la evidente crisis que vive el partido.“Es tan contundente el malestar social que sólo la venda del deshonor y las perversas complicidades no les permiten advertir el enorme costo que habrá de pagar electoralmente el partido por culpa de ‘priistas’ desleales y traidores”, afirmó para luego responsabilizar a César Duarte de cualquier cosa que le pueda suceder a él o a su familia.