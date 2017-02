Va a juicio después de un año de atropellar a peatón

El automovilista Rodolfo Ramírez Carbajal enfrenta el proceso penal en libertad, la medida cautelar que se le impuso fue el depósito de una garantía económica por 500 mil pesos.El percance vial sucedió el 24 de noviembre del 2015 aproximadamente a las 05:20 horas cuando la víctima Gustavo César Zárate Gómez se dirigía a su trabajo y al cruzar por la esquina que conforman las calles Federico de la Vega y Senderos de Amnistía fue embestido por Ramírez quien conducía una camioneta Chevrolet Equinox modelo 2006.El guiador circulaba sobre Federico de la Vega con dirección al norte.En una de las declaraciones que rindió, Ramírez dijo que sintió un golpe en la parte frontal de su vehículo y pensó que había atropellado a un animal, por eso no se detuvo.En el lugar quedó tirada una placa de la camioneta Equinox, con registro EHH-4991 y un fragmento de la parte frontal de ese mueble. El cuerpo de la víctima fue proyectado 45.8 metros y en el pavimento quedo una huella de arrastre de 20 metros.Rodolfo Ramírez fue detenido cuadras más adelante del lugar donde ocurrió el atropello, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).La causa de muerte de la víctima fue politraumatismo.Ayer el juez de Control, Adalberto Contreras Payán, dijo que estaba acreditada la responsabilidad penal Rodolfo Ramírez Carbajal en el delito de homicidio imprudencial. También afirmó que de acuerdo a dos peritajes la causa del atropello fue que el guiador circulaba arriba de los límites de velocidad permitidos, no cedió el paso al peatón, no extremó precauciones en su manejo y guió sin pericia. Aunado a que no le brindó auxilio a la víctima.La audiencia se realizó ayer en la décima sexta sala de la “Ciudad Judicial” a donde acudió la esposa de la persona fallecida y también el acusado, quien fue asistido por un abogado particular que pidió al juez un plazo de seis meses para la investigación complementaria a fin de hacer efectiva una póliza y pagar la indemnización por muerte para que el proceso penal se sobresea. El juez autorizó un plazo de cuatro meses.

