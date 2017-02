Otros militantes también piden ser dados de baja

Entre los priistas que han presentado su renuncia se encuentra Leonardo Fonseca Revilla, quien fue director del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en la pasada administración municipal que encabezó Enrique Serrano Escobar en Ciudad Juárez, y presentó su baja al PRI hace unas semanas.También renunció Fernando Tiscareño Luján, quien fue jefe del despacho de Marco Adán Quezada cuando era alcalde del municipio de Chihuahua, quien pidió su baja hace un par de meses y al parecer se incorporó al partido Morena.“Se han recibido algunas renuncias a nivel estatal, tres o cuatro, de esta (la de Víctor Valencia) no tenía el dato de que la hubiéramos recibido, no sé si la presentó en México o en Chihuahua”, dijo el dirigente estatal del PRI.Explicó que los priistas presentaron sus renuncias por escrito sin argumentar nada, sólo que pedían la baja de su militancia, por lo que los documentos se turnaron a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor para que realice lo conducente.Dowell Delgado consideró que las renuncias que hasta el momento ha recibido el partido no representan una desbandada de priistas, pero sí de un movimiento hasta cierto tipo “algo natural” en sus filas debido a que no son gobierno.“Desbandada no me parece, afortunadamente tenemos más gente afiliándose que yéndose, insisto, sé que es una época complicada pero además algo natural. Cuando se perdió en el año 92 sucedió algo parecido, son cosas más o menos naturales”, reiteró.Valencia de los Santos presentó su renuncia al PRI el miércoles 22 de febrero luego de más de 40 años de militancia. (Gabriela Minjáres)

