Detienen aquí a agente de ICE armado

Un agente de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) fue detenido ayer en Ciudad Juárez debido a que cruzó a territorio mexicano portando un arma de fuego y cartuchos.El detenido fue identificado extraoficialmente como José Márquez.Un informante dio a conocer que ayer por la mañana se realizó el arresto, pues tras someter a revisión al estadounidense se le localizó un arma de fuego calibre .380 y siete cartuchos expansivos.El arresto ocurrió luego de que Márquez cruzó a través de un puente internacional, al parecer el Córdova-Américas.Al mediodía el sospechoso fue consignado a la Procuraduría General de la República (PGR) delegación Chihuahua, a donde horas más tarde se presentaron funcionarios del ICE con la intención de obtener la libertad de su compañero.Por lo que la información ayer se manejó con total hermetismo en la delegación de la PGR.De acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, las armas de fuego calibre .380 no son de uso exclusivo pero la legislación establece penas de 2 a 7 años de prisión y de 50 a 200 días de multa.Además el Artículo 84 bis de la Ley Federal de Armas señala que a quien introduzca al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego de las que no están reservadas para el uso del Ejército, se le impondrá de 3 a 10 años de prisión.Empero a los extranjeros que por primera ocasión introduzcan una sola arma de las no exclusivas únicamente se le impondrá una multa equivalente a 200 salarios mínimos y se le recogerá el arma.Aunque abogados consultados sobre el tema consideraron que lo grave de este asunto es la violación a la soberanía nacional.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.