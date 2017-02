Se está protegiendo a policías: familia

Familiares del escolta muerto en la Estación Universidad de la Policía Municipal, Alejandro Cisneros Martínez, de 44 años, se encuentran temerosos e indignados porque consideran que se está protegiendo a los policías y tránsitos que participaron en el arresto y sometimiento del fallecido, ya que ni siquiera se les permitió interponer una denuncia, ni rendir una declaración.

Comentaron que al momento en el que la madre del fallecido quiso comparecer ante la Fiscalía General del Estado (FGE), la Ministerio Público le dijo que no procedía, porque ya había una expediente con una investigación en curso, al argumentar que querían exponer su testimonio, allegados a la señora compartieron que la funcionaria le refutó que hiciera lo que hiciera no procedía y en tono de burla le preguntó que si iba a hacer un mitin.Asimismo mencionaron que no se les han entregado sus pertenencias, ya que se les dijo que estaban bajo investigación, lo cual les parece extraño, ya que no se está tratando el asunto como un homicidio, no se le está dando seguimiento desde Asuntos Internos y no hay detenidos.La situación les parece irregular, ya que durante el funeral, uno de los amigos se acercó a la familia para mencionarles que la noche que fue detenido alguien les habló para comentarles que tenían que llevar alrededor de 3 mil pesos para pagar una multa con el objetivo de que fuera liberado.Sin saber el origen de la llamada, ellos se presentaron en la Estación Universidad alrededor de las 2 y media de la mañana del 16 de febrero y les dijeron que no se encontraba ahí, que no estaba detenido, esperaron hasta las 4 y media de la mañana y nunca llegó.Una de las familiares que tuvo acceso al reporte del fallecimiento de la Fiscalía, así como de la detención, comentó que este indicaba que Cisneros Martínez había llegado a la estación a las 6 de la mañana y falleció a las 7:30, por lo que se preguntan, dónde estuvo el resto del tiempo, desde que a sus amigos les notificaron del arresto.Cercanos a la familia tuvieron el comentario de una persona que fue detenida con Alejandro, la cual expresó que vio el momento de la golpiza y que les dijo sin tener conocimiento de que ellos tenían lazos, que había visto cómo los policías habían golpeado a una persona que era un escolta.La familia expresa que Alejandro era una persona, saludable, deportista y buen padre, que había sido entrenado por el FBI y se había capacitado constantemente para ejercer su labor de guardia de seguridad privada, también mostraron a El Diario el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional de portación de armas.Externaron que el fallecido anteriormente ya había tenido un percance con agentes de Tránsito, con quienes sostuvo una riña.De acuerdo a la información que tienen los familiares, en esta ocasión la detención se ocasionó supuestamente por la falta de luces traseras en su vehículo.