Hongos infestan hospital… y aún ni se inaugura

Agregó que el problema afecta 80 por ciento de la tablarroca o “sheetrock” en los seis niveles más altos del inmueble construido en terrenos del Ex Hipódromo, pero que aún no entra en operaciones.El problema se suscitó aparentemente porque el techo no estaba correctamente impermeabilizado y con las lluvias de septiembre, octubre y noviembre, el agua corrió por todos los pisos.“Eso causó la humedad y la aparición de los hongos”, dijo el funcionario. Señaló que solamente están bien el primero y el segundo piso.La construcción del Hospital la inició Gobierno del Estado en diciembre de 2014 con una inversión de 220 millones de pesos, sin embargo, de acuerdo con el Informe Técnico de Resultados de la Auditoría Superior del Estado, las obras registran irregularidades en la entrega y carecen de garantía para responder por defectos o vicios ocultos.Actualmente el inmueble es una especie de “bodegón”, pues no hay mobiliario ni se han concluido las labores de edificación.Cárdenas Nevárez dijo que desde mediados de noviembre se tomaron muestras de los hongos y se enviaron al laboratorio oficial que está en la ciudad de Chihuahua.El dictamen se elaboró allá, se recibió aquí la segunda semana de enero y acaba de ser notificado a la Subsecretaría de Obras Públicas de la Frontera, que fue quien solicitó el levantamiento de las muestras, expresó.El dictamen indica que se debe cambiar la tablarroca de todas las áreas donde se presenta algún tipo de humedad y hacer la limpieza necesaria.Después de eso, el procedimiento tendrá que volver a repetirse, es decir, habrá que tomar nuevas muestras y enviarlas otra vez al laboratorio de Chihuahua para confirmar que ya todo esté bien, detalló el funcionario.Dijo que se requiere que el techo se encuentre en buenas condiciones para reiniciar el proceso, de lo contrario, de nada va a servir el cambio de los paneles de yeso.Informó que cuando ellos levantaron las muestras ya la empresa constructora estaba trabajando en algunas áreas, pero desconoce cómo se encuentra ahora el edificio. (Horacio Carrasco / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.