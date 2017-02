División de Corte Suprema abre esperanza a madre

Una sensación de alivio envolvió a Guadalupe Güereca cuando se enteró de que, a miles de kilómetros de distancia, cuatro de ocho jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos deliberaron a favor suyo en el caso que le quita las energías desde hace siete años.El hecho de que el máximo órgano judicial de esa nación esté dividido respecto a si la familia mexicana tiene el derecho o no de demandar al agresor de su hijo Sergio Adrián Hernández le hizo convencerse de que, en sus palabras, la justicia llegará.Analizado el martes, el caso del adolescente asesinado por un oficial de la Patrulla Fronteriza en 2010 empató las posturas de los cuatro jueces demócratas y los cuatro republicanos, por lo que una segunda audiencia, con un noveno juez presente, arrojará en los siguientes meses un resultado definitivo.Guadalupe Güereca no pudo estar presente en Washington, pero ha conocido la discusión a través de su abogado y desde esa perspectiva afirma sentirse reconfortada tan sólo porque la mitad del tribunal apoya esta diligencia.“Sé que va a ser demasiado largo; ya me habían dicho que iba a durar tiempo. Yo ya lo había dado por perdido porque ya lo habían desechado, pero él (el abogado) siguió en la lucha y gracias a Dios y a esas cuatro personas (los jueces) se volvió a reabrir. Todavía tengo la esperanza de que ganemos”, dijo.Desde una perspectiva humana, el largo proceso judicial ha desgastado a la mujer, que ha encontrado en escuchar los testimonios de otras personas que han sufrido situaciones similares un paliativo a esta fatiga.Estas historias las ha escuchado al interior de la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza, una agrupación que ha mostrado un especial interés en el asesinato de Sergio Adrián Hernández Güereca, ocurrido el lunes 7 de junio de 2010 unos minutos antes de las 7 de la tarde.Una muestra de tal apoyo queda consignada en el perfil de Facebook de la Red, donde una serie de mensajes y enlaces compartidos mantienen viva la misma lucha de Guadalupe.La mujer habita en el poniente de la ciudad, pero constantemente viaja a Nogales, Tijuana y otras localidades para reunirse con ellos.“Uno se siente impotente de no poder lograr lo que uno anda haciendo”, señaló unos días antes de la sesión de la Corte. “Me siento a veces como si ya todo hubiera acabado, como si esa persona hubiera quedado libre. Pero yo espero en mi Dios que todo salga bien; le pido a él que me ayude para lograr que se haga justicia”.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.