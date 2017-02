Lamentan que barrera inicie en El Paso

Organizaciones derechohumanistas en ambos lados de la frontera lamentaron el anuncio del Gobierno estadounidense de iniciar la construcción del muro en zonas cercanas a El Paso.Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, lamentó que la administración del presidente Donald Trump priorice la edificación de más barreras físicas de las que ya hay en el área antes que las cuestiones de salud, vivienda y educación que, desde su punto de vista, son necesarias.El activista, quien encabeza evento “Abrazos, No Muros” que se realiza a mitad del río Bravo, afirmó que gracias a esta coyuntura las comunidades mexicanas de la región están en la incertidumbre respecto a lo que vaya a suceder y ahora temen por su futuro.“Tan sólo en la última semana hemos visto múltiples incidentes de la ‘migra’ llegando a casas y tocando puertas, arrestando y cuestionando a personas, incluyendo una mujer embarazada que fue cuestionada y puesta en proceso de deportación. Todo eso es un clima no sólo agresivo, sino peligroso por la violación a los derechos humanos”, dijo.García criticó que el Gobierno mexicano no ofrezca todavía “una respuesta más contundente” con respecto a la construcción del muro y al trato que reciben los mexicanos en Estados Unidos.A su vez, Blanca Navarrete García, directora de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), indicó que el muro sólo viene a fragmentar la hermandad que históricamente ha prevalecido entre Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces.Desde el punto de vista de la representante de la asociación, una de las que integran la Coalición Pro Defensa del Migrante, este planteamiento desgasta esta relación bilateral y altera las dinámicas familiares, sociales y de comercio entre ambos lados de la frontera.“Si se va a comenzar la construcción en tres puntos (El Paso, El Centro y Tucson), van a quedar otros que ya de por sí son violentos, como el sur de Texas, que implica llegar a Tamaulipas, donde ya ha habido matanza de migrantes. Eso puede incrementar los riesgos y la vulneración de los derechos de las personas”, comentó.

