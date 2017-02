Relegan juarenses a sector Salud en atención de cáncer

La Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical) atiende al doble de pacientes que el hospital especializado en dichas enfermedades.Ayer Sanjuana Solís Granados, presidente de la agrupación no gubernamental, afirmó que las madres de familia consideran a Rubén Ornelas como uno de los mejores especialistas en la ciudad. Actualmente atienden a 28 pacientes.Las autoridades de Salud dieron a conocer que el Hospital Infantil de Especialidades, se atienden 14 menores de entre 2 y 16 años.“Ven una mejora muy grande cuando él lo atiende, es por eso que siempre tenemos alta demanda”, indicó.Tal ha sido el prestigio del médico que han recibido pacientes provenientes de la capital del estado, Ascensión, Casas Grandes, Benito Juárez, de Torreón y Michoacán.Destaca que han logrado sacar adelante aproximadamente a 450 pacientes a lo largo de 19 años de fundación.Desde que se inició la agrupación han realizado actividades para recaudar fondos, ya que tienen que adquirir medicamentos que pueden llegar a costar hasta 85 mil para una semana.Algunos de los lugares en donde compran las medicinas son Italia, Canadá y diversos puntos de Estados Unidos.“Las mamás le tienen mucha fe al doctor Ornelas, quien se caracteriza por su labor altruista”, comentó Solís Granados.A nivel estatal, Ciudad Juárez es la localidad con mayor registro de enfermedades relacionadas con el cáncer.Solís Granado, comentó que aunque no pueden comprar el medicamento de los infantes en su totalidad, ayudan con gran parte del tratamiento.Además realizan campaña en la comunidad para recolectar fondos, ya que también requieren lugares de hospitalización y materiales para realizar curaciones.Indicó que a pesar de no obtener recursos gubernamentales han logrado salvar muchas vidas y afirman que cada vez es mayor la confianza que tienen los padres de familia en la fundación y en el especialista.Ante la preferencia de algunos padres de familia, se solicitó la versión del sector Salud sobre el hecho, pero no se pudo contactar a los especialistas.

