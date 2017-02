Dan prisión preventiva a presunta robaniños

La mujer que presuntamente trató de raptar a un menor de edad en un salón de fiestas infantiles, fue presentada ayer ante un Tribunal de Control acusada del delito de sustracción de personas menores de edad.Blanca Élida Orozco Oros quedó sometida a la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de dos años.El sábado pasado, aproximadamente a las 20:10 horas, en el salón “Kids Land” propiedad de la acusada y ubicado en la calle Ignacio Mejía número 611, Orozco Oros sin consentimiento de los padres del pequeño de cinco años lo tomó de la mano para sacarlo del inmueble.La mujer –quien aceptó que sus datos sean públicos– salió de forma apresurada del salón y llegó hasta el estacionamiento.Pero el tío de la víctima, Luis Guadalupe González Ramírez se dio cuenta de que Blanca Élida llevaba al niño, la alcanzó tres metros antes de que saliera del aparcadero y la cuestionó.Orozco Oros le respondió que lo llevaba a la calle porque ahí se encontraba su hijo y se lo quería enseñar ya que tiene un nieto muy parecido a él que vive en Miami y a quien no conoce personalmente.Los padres del niño llamaron al 911, al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) a quienes les narraron lo sucedido y solicitaron ver los videos de seguridad.El encargado de mantenimiento y eventos Mario Flores, les dio acceso al material, informó un agente del Ministerio al juez Juan Melitón Hernández Ponce en una audiencia pública. La defensa no presentó argumento en esa etapa.El juez declaró legal la aprehensión, le permitió al fiscal formular cargos y el debate se dio al momento de analizar la medida cautelar.El fiscal dijo que de ser encontrada culpable podría alcanzar una pena de siete a 22 años y seis meses de cárcel y puede representar un riesgo para la víctima. Mientras que el abogado defensor señaló que su representada tiene arraigo en Ciudad Juárez, prevalece el principio de presunción de inocencia y agregó que existen otras cautelares que pueden aplicarse.Al final el juez dijo que la víctima es un niño y una de sus obligaciones es velar por el interés superior del menor, de haberse concretado el delito el núcleo familiar se hubiera vulnerado y de ser encontrada culpable Orozco Oros no tendría derecho a ningún beneficio preliberacional.Los padres del niño acudieron a la audiencia, la mamá del pequeño se constituyó como víctima ante el Tribunal. En entrevista los padres del menor afirmaron que la mujer trató de llevarse al niño sin su autorización y consideraron que no hay ninguna justificación para ello, ni la versión de que sólo se lo iba a enseñar a un hijo.La audiencia de vinculación o no a proceso de Blanca Elida quedó programada para el mañana a las 11:15 horas.

