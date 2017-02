Amenazan alergias en temporada de viento

Debido a los vientos que se han registrado en la región durante los últimos días, autoridades de Salud emitieron una serie de recomendaciones e hicieron un llamado a los juarenses para que tomen precauciones y eviten presentar cuadros alérgicos.El titular de la Dirección de Salud Municipal, Francisco Ramírez Montañez, indicó que en esta temporada aumentan considerablemente las alergias y resultan más notorias ya que los vientos arrastran sustancias del medio ambiente tales como son el polen, el polvo y hasta químicos.El funcionario señaló que aunque a veces el grado de las defensas del sistema inmunológico de una persona es bueno, no siempre es suficiente y a veces no se pueden contener los alérgenos o sustancias que producen las alergias que tienen un alto número de síntomas.Se manifiestan como irritación en las vías respiratorias, lagrimeo, estornudos, flujo nasal, tos, irritación en el cuerpo y dificultad para respirar, hasta alteraciones digestivas, nauseas, diarrea, comezón y ronchas en el cuerpo.“Somos alérgicos a todo, todo puede causar alergia, la luz, smog, alimentos plantas, mascotas, objetos, alfombra y peluches. Las alergias son producidas por múltiples actores”, indicó el titular de salud.Entre las recomendaciones, el médico pidió a la población cubrirse la boca y la nariz al andar en la calle, así como evitar salir de la casa cuando el viento sea fuerte o cuando haya mucha contaminación.Pero lo más importante, es que ante la aparición de estos síntomas, la persona no decida automedicarse, y mejor acuda a recibir atención médica; pues de lo contrario podría agravar su estado de salud.Ramírez Montañez dijo que lo recomendable es acudir a la unidad médica más cercana para que un médico determine la causa de la alergia.Síntomas• Irritación en vías respiratorias• Lagrimeo, estornudos, tos• Ronchas en el cuerpo, comezón• Dificultad para respirar• Náuseas, diarreaCausas• Exposición al polen, polvo y quimicos• Otros agentes son la luz, smog, alimentos, plantas, mascotas, alfombra y peluches

