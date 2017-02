Reclaman acciones en caso de detenido que murió en estación

A seis días de que Alejandro Cisneros falleciera en la estación Universidad de Policía a causa de traumatismo craneoencefálico, no hay detenidos en el caso, ni siquiera un citatorio o una sanción para los agentes que sometieron al escolta cuando perdió la vida, reclamó José Miramontes Caro, el asesor jurídico de la familia del fallecido.Miramontes Caro, comentó que fue contactado por los compañeros de la Agencia de Seguridad Integral, donde Alejandro prestaba sus servicios y que estos a su vez lo contactaron con la familia de Alejandro a quienes les está asesorando jurídicamente.Mencionó que al indagar en el caso, se dio cuenta de que los siete policías que participaron en la detención ni siquiera han sido llamados a declarar en una forma de imputación ante la representación social.También dijo que no existen detenidos por el asunto.“El hecho viene siendo que si se está señalando algo que la ley marca como delito, que en este caso es evidente que se está abusando de la autoridad y surge una nueva figura, todos tienen que ver en la nueva figura”, comentó.Es decir que en un principio es evidente el abuso cometido por las autoridades policiacas, las cuales se vieron expuestas en un video que fue difundido y en donde se muestra como luchan contra el escolta y posteriormente este muere, por lo que además del abuso, está la privación de la vida.“Hay una autoría entre varios policías y agentes de tránsito, muy bien se pudo haber dado la imputación y evidentemente haber pedido la medida cautelar que correspondiera, que a mi gusto sería la prisión preventiva oficiosa”, comentó el abogado.Mencionó que es muy claro que la persona no se privó de la vida solo.Dijo que tampoco existe un reproche por parte de la autoridad municipal que en este caso debería ser la Dirección de Asuntos Internos.“El odontólogo que está ahí dice que no hay una queja, que es de oficio como debe de hacerse y que sea aplicada la propia ley de seguridad estatal pública por uso de fuerza, es evidentemente una situación irregular”, dijo.Como abogado comentó que es increíble que los agentes aún sigan prestando su servicio como servidores públicos, “claro que da a una impunidad, que es lo que está ocurriendo”.

