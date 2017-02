Ajuste diario de gasolinas pega al gasto familiar

El ajuste diario al precio de las gasolinas pega al gasto familiar, consideraron usuarios.Los juarenses indicaron que con la variación que hasta el lunes era semanal, podían planificar su gasto en el combustible, cosa que ahora les será difícil hacer.“Uno tiene ya registrado el gasto de la semana, y si todos los días varía pues entonces uno no sabría decir si pondrá más o menos, no sabemos qué va a pasar”, expresó Miguel Melero mientras cargaba gasolina ayer por la mañana.“Me parece muy mal porque andar en auto ya no es un lujo, es una necesidad. Pero si vamos a andar viendo todos los días si nos alcanza o no, pues uno ya no sabe si salir o quedarse en casa”, dijo Víctor Corral, otro conductor.Desde ayer, el precio de las gasolinas varía todos los días, de acuerdo con el nuevo esquema de flexibilización de precios anunciado por la Comisión Reguladora de Energía, que publicará en su página los costos cada 24 horas.Otra usuaria consideró que todo se trata de una estrategia para volver a colocar el alto precio del combustible a como se encontraba al inicio de año.“Por eso se pierde la confianza en las declaraciones del Gobierno federal, cuando niegan la luz del sol, concretamente dicen que subió la gasolina para equiparar precios internacionales, pero en la frontera norte es todo lo contrario, vamos unos metros al norte y no hay tal equiparación”, agregó su esposo Filiberto Terrazas.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que los precios con estímulo fiscal en la frontera se seguirán aplicando todos los días pese a la variación de los costos de los combustibles.El director general de Política de Ingresos No Tributarios de la dependencia federal, Carlos Muñoz Piña, aseguró que los empresarios gasolineros participantes del beneficio tributario podrán mover el importe en función de los ajustes del día con el descuento del monto del estímulo fiscal –de 3.27 en Magna y 2.58 en Premium, para la semana del 22 al 28 de febrero.“Ellos pueden bajar siempre cuando que lo deseen; tienen la posibilidad de deducir una parte del valor de cada litro”, dijo el funcionario federal.Sin embargo, Muñoz Piña explicó que en caso de que las cotizaciones alcistas rebasen los precios máximos fijados en los acuerdos fronterizos del estímulo fiscal de las gasolinas, los expendios deberán mantenerse en el límite publicado semanalmente en el DOF.La cotización vigente para el 22 de febrero es la misma de ayer. El precio base de la gasolina Magna es de 15.68 y con el estímulo 12.41, mientras que el de la Premium es de 17.90 y con la rebaja de 15.32.El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) Juárez, Fernando Carbajal Flores, señaló el lunes que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) fue quién dio la orden de hacer el ajuste para el martes con el descuento del monto deducible al precio base ––de 3.27 en Magna y 2.58 en Premium. (Karen Cano, Abraham Rubio / El Diario)

