Renta Ichea locales de empresa ligada a Gustavo Madero

Los locales propiedad de la Inmobiliaria Madoz, de la que es apoderado legal Mauricio Augusto Madero Muñoz, se encuentran en la calle Homero 3301en la ciudad de Chihuahua y se ocupan como oficinas de coordinación de la zona norte en ese municipio.Mario Alberto Javalera Lino, director general del Ichea, informó que el inmueble localizado en el Complejo Industrial Chihuahua lo han arrendado de manera consecutiva desde 2011 y este año sólo hicieron la renovación del contrato.Mencionó que aunque está consciente que el apoderado legal de la empresa propietaria es hermano de Gustavo Madero, quien actualmente es funcionario estatal, no encontraron otro lugar disponible en esa misma zona, con características similares, al mismo costo o más bajo.“El problema que se pudiera presentar sobre todo si fuera un contrato que hubiera hecho en este año por primera ocasión, considero que sí pudieran tener alguna sospecha que hubo algún favoritismo o un conflicto de interés, pero es un local que se viene rentando desde 2011 y no se ha conseguido en ese sector uno de semejantes dimensiones y por el precio que se renta”, afirmó.Explicó que el inmueble tiene una dimensión de 300 metros cuadrados, se ubica en una de las avenidas principales del sector, lo que representa una posibilidad para que los usuarios y educandos del Instituto tengan fácil acceso.Agregó que aun cuando de manera regular en este tipo de contratos se establecen aumentos anuales de la renta entre un 8 y un 10 por ciento, este año consiguieron que se mantuviera el mismo precio de 2016.De acuerdo con el contrato que corresponde a este año, el Ichea paga una renta mensual neta de 17 mil 744.22 pesos, de los cuales 15 mil 296.74 son por concepto de base gravable de renta mensual, más el 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).Adicionalmente las partes convinieron que el período para revisar y en su caso incrementar el importe de la renta, podrá ser inferior a un año.Asimismo, el Ichea tuvo que hacer un depósito de garantía por la cantidad de 16 mil 240 pesos, cantidad que puede ser reembolsable al momento de rescindir el contrato.Javalera Lino comentó que a propuesta del gobernador Javier Corral Jurado se les pidió que buscaran todas las economías posibles, pero en este caso particular no pudieron cambiar de local porque no consiguieron otro en mejores condiciones.“Lo que pasa es que en ese caso qué hacía, ni modo que vaya y saque las cosas y las ponga a media calle; al no tener opción tuve que renovarlo, pero pueden tener la seguridad que buscamos alternativas en el sector norte de Chihuahua y no encontramos de menor precio y optamos por renovar el contrato”, reiteró.De acuerdo con datos inscritos en el Registro Público Propiedad de Chihuahua, la Inmobiliaria Madoz, está encabezada por Mauricio Madero Muñoz, quien ha fungido como mandatario, director general y apoderado.En la empresa que anteriormente se llamaba Inmobiliaria Grupo Madero S.A. de C.V. también fungió como apoderado Gustavo Madero Muñoz, de acuerdo con un documento registrado en 1999.gabrielam@redaccion.diario.com.mx

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.