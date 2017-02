Unas sin espacios, otras sin niños

Cargando

En la Secundaria Técnica 98, ubicada en el fraccionamiento Sierra Vista, en el suroriente de la ciudad, la demanda superó los espacios que oferta.Florentina Montes Soto, directora del plantel, comentó que tienen 45 espacios y recibieron la solicitud de 135 aspirantes.Se dijo preocupada porque en la zona se han comenzado a construir más fraccionamientos y afirma que no cuentan con la infraestructura necesaria para poder atender a todos los solicitantes.Afirmó que buscan que las autoridades de Planeación Escolar tomen en cuenta que para agosto, cuando iniciará el ciclo escolar 2017-2018, la demanda será mayor a la que ya tienen.“Queremos que tomen en cuenta nuestro caso, aunque ya se terminaron las preinscripciones hay padres de familia que vienen a preguntar y nosotros hacemos el trámite pero no podemos asegurarles un espacio”, señaló la directora.Hasta el momento utilizan ocho aulas móviles para 240 alumnos. En el predio se carece de lugares de esparcimiento, agua, luz y drenaje. Solamente tienen seis baños portátiles.El plantel colinda con un fraccionamiento que está en construcción y un lote baldío repleto de maleza y basura.La saturación de aspirantes se debe a que reciben estudiantes de los fraccionamientos Valle de Allende, Villas de Alcalá, Misiones de Creel, Roma y Sierra Vista.Otras escuelas llenas del sector son la Pablo Neruda, José Vasconcelos, Tarahumara, Nueva Generación y Educar para la Libertad en ambos turnos.Montes Soto indicó que la secundaria más cercana es la Técnica 93 y se encuentra a más de 2 kilómetros y medio de distancia.“Es una escuela hermana pero le queda muy lejos a los muchachos, tendrían que atravesar el monte y en tiempo de frío está complicado porque oscurece muy temprano y aquí pegan más las bajas temperaturas”, expuso la directora.Dijo que han encontrado que muchos de los estudiantes dejaron pasar uno o dos años porque no encontraban espacios en escuelas cercanas.“De los 45 alumnos, si mucho cinco van bien en edad y grado, los demás tuvieron que dejar de ir a la escuela porque no podían ir tan lejos”, informó la directora.Los más de 135 aspirantes deberán de realizar una evaluación en mayo. A partir de ese examen se define si se quedan en el plantel de su elección.Aunque en la institución se construye un edificio de tres salones, laboratorio y sala de usos múltiples, Montes Soto afirmó que no se dará abasto para atender a todos los adolescentes que quieran ingresar en agosto.Esto contrasta con escuelas de nivel básico de áreas como el fraccionamiento Río Bravo, en Waterfill, que tienen baja afluencia estudiantil.Tal es el caso del preescolar Guadalupe Sandoval Navarro, ubicado en la calle Río Panuco. Es un jardín de niños unitario que cuenta solamente con 15 alumnos que cursan primero, segundo y tercero.Aunque la maestra encargada omitió dar a conocer mayor información, Leticia Anaya Estrada, encargada de la Coordinación de Preescolar de la Subsecretaría de Educación y Deporte (SED), afirmó que es uno de los planteles con poca demanda.Otra de las escuelas unitarias es el kínder Aatzin ubicado en la calle Calzada del Río.Anaya Estrada comentó que la baja población se debe a que la mayoría de los habitantes de la zona son adultos.Este mismo escenario se observa en el preescolar Benito Juárez, en la calle Constitución casi con Ignacio Mejía, en donde las maestras salen a las calles de la colonia a invitar a padres de familia para inscriban a sus hijos en el jardín de niños.Laura Elisa Valenzuela, la directora de la institución, refirió que poco antes de las inscripciones van casa por casa pidiendo datos de posibles estudiantes.Hace un par de semanas expuso que la mayoría de los alumnos son nietos de los residentes.Además colocan mantas con las leyendas de espacio para primero, segundo y tercero.La primaria Leona Vicario, también ubicada en el fraccionamiento Río Bravo, cuenta con 20 a 25 estudiantes por grupo, cuando las autoridades de Educación indican que cada aula debe de tener por lo menos 30 alumnos.Aunque las coordinaciones de Preescolar y Primaria no han contemplado el cierre de escuelas por baja plantilla, afirman que es importante darles cobertura a los pocos alumnos de dichas zonas. (Maricela Morones / El Diario)mmorones@redaccion.diario.com.mx

