Confiesa asesinato del año pasado

Édgar Iván Domínguez Reyes, al estar detenido por los primeros ilícitos, rindió declaración y al parecer se autoincriminó en el crimen por el que ahora se le sigue la causa penal número 265/17.Se trata de un homicidio ocurrido el 18 de noviembre del 2016 en las calles Travertino y Turmalina de la colonia Barrio Alto en contra de Mario Alberto Castañeda Puertas.Domínguez Reyes fue arrestado el pasado 8 de febrero en las calles Dromedario y Serpiente de la colonia Colinas cuando se encontraba a bordo de un automóvil Nissan Altima color gris con placas GZC-9347 del estado de Texas y al ser sometido a una revisión física al parecer le hallaron un envoltorio con cocaína.Además, en el vehículo presuntamente se localizaron 14 cantidades más de la droga ocultas a la altura de la palanca de velocidades así como un arma de fuego color negro con plateado de la marca Smith & Wesson de calibre 9 milímetros y un fusil de asalto calibre .223 milímetros.Por esos hechos se le inició la carpeta 4496/17 por los ilícitos de narcomenudeo y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y cuando rindió declaración al parecer Domínguez Reyes dijo ser responsable del homicidio de Castañeda Puertas, quien por un tiempo estuvo reportado como desaparecido, por lo que se notificó a la Unidad de Delitos Contra la Vida.Ayer la defensa de Domínguez presentó a la esposa de su representado, quien afirmó que su marido fue sacado de su casa, ubicada en la calle Nopales Sur, en presencia de ella y cuando se encontraban durmiendo.“Agentes ministeriales nos rompieron la puerta de la casa, estábamos dormidos yo y mi esposo. Lo desapartaron de mí, se lo llevaron a la cocina, estaba escuchando que lo golpearon, luego me sacaron a mí y a mi bebé. De ahí nos trajeron a las instalaciones que están aquí enseguida (junto a la “Ciudad Judicial” y el Cereso 3 de Ciudad Juárez), me quitaron a mi bebé y se lo llevaron a él luego me lo entregaron”, afirmó la testigo para señalar que su esposo fue torturado.Ayer el juez de Control, Rafael Rosado Arcudia, decretó un receso y la audiencia continuará hoy a las 09:00 horas.redaccion@redaccion.diario.com.mx

