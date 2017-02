Toman muestra de saliva a policía acusado de violación

El oficial de la Policía Estatal Única (PEU) se negaba a dar la muestra, por lo que el asunto fue presentado ante el juez Adalberto Contreras Payán, quien dijo que la víctima tiene derecho a la justicia.El sospechoso fue vinculado a proceso penal dentro de la causa número 2299/16 por hechos presuntamente ocurridos el 30 de septiembre del 2016 alrededor de las 4 de la mañana y afuera de la casa del servidor público.Al parecer el agente llegó de madrugada a la casa de la víctima, habló con el esposo de la afectada y le exigió que sacara a la mujer del inmueble. Luego subió a la ofendida a un vehículo propiedad de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte y la llevó afuera de su casa donde la amagó con el arma de fuego de cargo.Los datos oficiales indican que la mujer se negó a sostener relaciones sexuales con José Alberto Delgado y él sacó el arma de fuego y le dijo “quieres que te mate”, luego perpetró el ilícito.Ayer al mediodía Delgado Villanueva fue trasladado a la octava sala de la “Ciudad Judicial” donde una agente del MP pidió autorización al Tribunal de Control para que una perito le tomara una muestra de saliva a fin de realizar un cotejo con perfil genético obtenido de otras muestras tomadas a la víctima.Pero el abogado defensor dijo que su cliente no está de acuerdo con los datos que obran en la carpeta de investigación, no ha querido rendir declaración y menos desea que se le tome una muestra.Al resolver la petición, el juez Contreras Payán dijo que el Artículo 270 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) autoriza al Tribunal de Control a permitir la tomar muestras de este tipo ya que la finalidad del proceso penal es conocer la verdad de los hechos atribuidos al detenido y más al tomar en consideración que este peritaje es la prueba idónea para determinar si es o no responsable.Al terminar la diligencia, la perito Itzel Rodríguez Gómez tomó la muestra de mucosa oral.

