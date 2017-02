Aún sin determinar responsabilidad de agentes por muerte de detenido

El vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Huerta, informó que la investigación está en curso y de encontrarse alguna responsabilidad para ellos se solicitará una orden de aprehensión para detenerlos.Como parte de la investigación la Fiscalía estatal solicitó apoyo a la Procuraduría General de la República (PGR) para que determine en qué lapso de tiempo le fueron propinadas las lesiones que le ocasionaron un traumatismo craneoencefálico a la víctima Alejandro Cisneros Martínez, indicó el portavoz de la Fiscalía en la zona Norte, Alejandro Ruvalcaba.Cisneros Martínez falleció el jueves 16 de febrero en el área de Barandilla de la estación policiaca ubicada en Eje Vial Juan Gabriel y calle Aserraderos.Aunque de manera inicial se informó que el deceso se debió a un paro cardiaco, el resultado de la necropsia practicada por médicos de la FGE estableció que el hombre murió a consecuencia de traumatismo craneoencefálico, es decir, por golpe en la cabeza.“Se está indagando para determinar y deslindar responsabilidades a todos los policías que participaron ahí. Ellos no están a disposición del Ministerio Público (MP) del fuero común, se está investigando y en su momento se solicitará la orden de aprehensión si hay responsabilidad de alguno de ellos”, declaró Carlos Huerta.El vocero también refirió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ya solicitó información respecto a este caso.Por su parte el encargado de Comunicación Social de la Policía Municipal, Arturo Sandoval Fijón, dijo “por el momento nos reservamos todo tipo de información ya que el asunto está manos de la Fiscalía” y declinó dar a conocer si termino el arresto administrativo al que se encontraban sujetos los elementos.El posible crimen de Alejandro Cisneros Martínez salió a la luz pública gracias a la que un policía difundió un video donde se observa el momento en que los agentes llegan a la estación Universidad forcejeando con el detenido, ahora muerto.En las imágenes, en las que se pueden apreciar cortes, el hombre se observa primero afuera, casi a la puerta de las instalaciones y los agentes alrededor de él.Luego aparecen ya en el interior, en donde los agentes le piden al arrestado subirse el pantalón, pues lo trae hasta debajo de los glúteos. Al no obtener respuesta del hombre, se observa cómo durante varios minutos al menos siete elementos policiacos tratan de contenerlo para subirle el pantalón y, después, para colocarle las esposas.Tras varios cortes se ve cómo el hombre termina en el suelo, donde finalmente es esposado, pero ya no se mueve.Dos personas, que al parecer forman parte del servicio médico de la Estación Universidad, comienzan a revisar a Cisneros Martínez. Incluso le suministran técnicas de reanimación cardiaca, pero no responde. (Blanca Carmona)bcarmona@redaccion.diario.com.mx

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.