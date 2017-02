Deja 3 muertos ataque en estacionamiento de bar

Cargando

Con estas víctimas suman 61 personas asesinadas en los 20 días que han transcurrido de este mes.Enero cerró con 54 asesinatos, por lo que suman 115 crímenes en lo que va del 2017.El vocero de la Fiscalía General del Estado zona Norte, Alejandro Ruvalcaba, informó que el reporte a esa dependencia se recibió ayer a las 00:36 horas y al acudir al bar llamado “El Canano” domiciliado en las calles antes señaladas de la colonia Condesa localizaron a tres hombres muertos y uno herido.En la escena del crimen se localizaron 27 casquillos percutidos calibre 7.62 por 39, los denominados “cuerno de chivo” y .380; así como un arma calibre .380 y tres vehículos. Todo fue asegurado.Las personas muertas aún no han sido identificadas de forma oficial, refirió el portavoz quien describió que una de las víctimas tenía de 25 a 30 años de edad; otra estaba en el rango de los 30 a 35 años y el tercero de 40 a 45 años.Datos recabados en la escena del crimen indican que los cuatro hombres acababan de salir del establecimiento cuando fueron atacados a balazos esta madrugada.Aunque no hubo detenidos la Fiscalía zona Norte ya abrió una carpeta de investigación, agregó.La oficina de Gobernación Zona Norte. informó luego del ataque a balazos donde murieron los tres hombres y otro resultó herido, se clausuró el bar “El Canano”.Una vez que la autoridad confirme que todo ocurrió en el exterior, y que el negocio no tiene responsabilidad en el hecho, el bar reabrirá, añadió Gobernación.De acuerdo a un conteo periodístico, basado en datos oficiales, hasta el mediodía de ayer en Ciudad Juárez se habían perpetrado 115 homicidios y al menos unos 15 de éstos corresponden a mujeres, niños y adolescentes.Entre los asesinatos destacan los cometidos contra mujeres y la saña con que fueron perpetrados, pues al menos dos fueron halladas ‘encobijadas’, otra desmembrada y calcinada, mientras que una más al parecer ejecutada en plena calle.bcarmona@redaccion.diario.com.mx

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.