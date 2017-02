Tiene Registro Público de la Propiedad rezago de año y medio en digitalización

Este rezago, explicó el funcionario, impide que los usuarios puedan acceder en línea a unos 8 mil documentos que no se han digitalizado, y también complica ubicarlos de manera inmediata en las oficinas del registro público, pues aún no han sido encuadernados.En una reunión de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios celebrada el año pasado, los especialistas señalaron que el estado del registro público de Chihuahua es lamentable, pues no les permite hacer operaciones de bienes raíces con la certeza y la facilidad que se requiere.El jefe de la oficina del Registro Público de la Propiedad en Ciudad Juárez, indicó que el rezago se dejó desde la administración estatal pasada y que esperaban abatirlo en 40 semanas, pero dado que el equipo electrónico que la dependencia tiene es muy lento, tardarán hasta 50 semanas, es decir casi un año completo, en poner en el sistema todos los documentos escaneados para su consulta a distancia.Agregó que de todas formas, los trámites que se hicieron en el último año y medio se pueden checar directamente en las oficinas, pues la información de los 8 mil documentos sí está en el sistema, aunque los documentos no están escaneados para su consulta en línea desde el exterior, ni acomodados en los libros.El funcionario explicó cómo funciona el registro. “Aquí llega un documento de una compra-venta, por ejemplo, se revisa y si está todo correcto, el sistema le asigna datos de inscripción, esos datos se suben a un sistema de consulta electrónica de los libros. Entonces se le devuelve al usuario un documento llamado ‘primer testimonio’ firmado para que lo entregue el notario”, explicó.“El documento original se queda con nosotros, una vez que se le dan los datos de inscripción al usuario, el documento se digitaliza para que salga a la consulta remota. El original se debe encuadernar con otros documentos similares, se arma un volumen o libro, se le pone número, y se pone físicamente a disposición del usuario para que pueda consultarlo. Ahí es donde tenemos el rezago, en esa digitalización y encuadernamiento”, explicó Trejo Ortega.mcoronado@redaccion.diario.com.mx

