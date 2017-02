Exigen ‘blindar’ vs abusos de militares

Representantes de diversos sectores exigieron a las autoridades ‘blindar’ a la población de abusos tras la integración del Ejército Mexicano al patrullaje en la ciudad.

Jesús Andrade Sánchez Mejorada, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), dijo que la ciudadanía debe ayudar con su denuncia e indicó que se espera que los recorridos de los militares tengan los efectos esperados.Consideró que los mecanismos de inteligencia y los rondines se deben aplicar en las zonas de mayor incidencia delictiva, aunque sin descartar los sectores económicos que recientemente se han vuelto blanco de ataques violentos.El visitador de Derechos Humanos en Ciudad Juárez, Adolfo García, dijo que estarán muy atentos “debido a que no se ha aprobado la Ley de Seguridad Interna, que es la que regula la actuación de elementos de la Secretaría de Defensa Nacional”.Explicó que esta nueva ley de seguridad, pretende crear los protocolos o lineamientos que deben seguir las Fuerzas Armadas, porque su función no es la seguridad pública, ya que ésta es responsabilidad de las autoridades civiles.Agregó que por medio de esta ley buscan que estas fuerzas se involucren con actividades preventivas, pero que no hay una reglamentación que establezca qué pueden o deben hacer en el caso de la supuesta comisión de un delito.Adolfo García considera que esta situación es muy riesgosa, ya que un militar no sabría cómo actuar conforme a derecho en el caso de realizar la detención, porque podría no tener las facultades para llevarlas a cabo y el detenido quedar en libertad porque se consideró el proceso no adecuado.La directora de Casa Amiga, Isela Cordero, recordó que “en el asentamiento del Ejército se implementaron muchas de las situaciones que tienen que ver con violencia contra las mujeres y también violaciones de los derechos humanos y eso está perfectamente documentado”.En ese sentido externó que se tiene que tener mucho cuidado con la intervención del Ejército y bajo qué criterios para que no violenten los derechos humanos y Martín Alonso Cisneros, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, advirtió que el regreso de militares a las calles pueden afectar la llegada de visitantes.Agregó que la ocupación en los cuartos de alquiler ha caído ya hasta en un 30 por ciento.Raúl De León Apraez, presidente en turno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que se buscará un encuentro con autoridades de seguridad estatales y municipales para conocer las acciones que se están tomando.Dijo que una de las principales preocupaciones es que se siguen cometiendo ejecuciones en espacios públicos y lugares de diversión nocturna, lo que representa un riesgo para la estabilidad económica de la región, que en años pasados “tronó” a consecuencia de la violencia. (A. Fernández / C. Ávila / El Diario)afernandez@redaccion.diario.com.mxcavila@redaccion.diario.com.mx