‘Muerte de siameses pasó a la CNDH’

La investigación del caso de los siameses nacidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pasó a otras instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), afirmó el delegado del IMSS en Chihuahua, Cristian Rodallegas Hinojosa.

Indicó que el Seguro Social esperará hasta recibir las notificaciones correspondientes antes de imponer una posible sanción a los empleados involucrados.Expuso que la institución que representa habrá de aportar las investigaciones internas sobre las cuales no reveló más detalles, pero dijo que están listas para ser aportadas en cuanto se soliciten.Agregó que todavía no se emite ningún tipo de sanción para no influir en la decisión de las otras instancias a las que los quejosos recurrieron. “Eso a nosotros nos detiene”, comentó.“Las sanciones que nosotros tenemos son de carácter laboral: suspensión de días de trabajo, descuentos de días de trabajo. Y cuando es muy grave la causa, es una recisión, que en este caso no se da. No podemos tomar determinaciones porque los familiares ya decidieron ir más allá”, expresó.Desde el origen, el caso ha estado rodeado de hermetismo atribuido a su naturaleza tan sensible; tanto, que los propios padres han rechazado realizar alguna declaración pública.Fuentes extraoficiales han referido que la difusión del material en redes sociales, grabado y colocado ahí por personal del IMSS, provocó sobremanera su enojo.Los siameses nacieron el 4 de enero en el Hospital General de Zona (HGZ) 35 del IMSS, pero murieron cuatro días después.El lunes 9 de enero, Jesús Urrutia Maldonado, director de esa unidad médica, confirmó el deceso y explicó que el caso no fue detectado en el IMSS porque éste sólo prestó el servicio médico en el primer nivel de atención cuando los bebés llegaron al mundo.En esa ocasión, el delegado del Seguro Social mencionó que existía una norma específica que exige que no sucedan situaciones como la que ocurrió en redes sociales, la cual constituyó una violación a los derechos de los pacientes.faguilar@redaccion.diario.com.mx